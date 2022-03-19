曾志偉認TVB逾500人確診新冠　爆「閉環式管理」設大帳篷瞓戶外？

無綫（TVB）總經理曾志偉和錢嘉樂今日（19/3）現身電視城出席新綜藝節目《講你都唔信》拜神儀式。對於近日有指TVB因疫情大爆發，絕大部份劇組被迫停廠招致損失慘重，故推行為期約三星期「閉環式」工作空間，曾志偉接受《香港01》訪問時表示：「其實我哋只係計劃『閉環式』封城工作，主要係萬一政府執行封城措施時，而我哋作為一間電視台必須持續有效提供娛樂及正常資訊廣大市民，咁所以我哋作出咗唔同嘅準備。而現時政府暫時未執行，咁所以我哋就預演先，做定事前嘅工作，隨時作出應對。」

無綫（TVB）總經理曾志偉今日（19/3）現身電視城出席新綜藝節目《講你都唔信》拜神儀式。（梁碧玲攝）

談到有指TVB有超過五百名員工染疫，曾志偉坦言消息屬實：「五百鬆啲，而呢五百人唔係喺電視城度感染，而係極少部份人喺電視城感染，因為入城前要做檢測，呈陽性我哋會叫佢返屋企。而部份劇組亦都陸續開工。（停廠損失幾多？）十蚊百蚊，哈哈！其實全香港各行各業都損失啦。」問「閉環式」工作空間實行時，如何安置留宿員工？曾志偉表示：「我哋會喺電視城露天大停車場搭建兩個大帳篷一個係女性專用，而另一個係男性專用。最重要唔怕風吹雨打先啦，因為而家天氣好番，又唔會好似之前天氣咁凍，咁所以喺度瞓就冇咩問題。只要當政府宣布解除封城令，我哋就會照常出入。」

與錢嘉樂一同受訪的曾志偉指出「閉環式」工作空間，現時只是預演中，並未落實執行。（梁碧玲攝）

至於被問到大帳篷內會否設置獨立間格保私隱度，志偉打趣說：「仲使唔使地氈呀！仲要一間間。哈哈！為咗佢哋嘅私隱，其實裏頭仲可以搭帳篷嘅，所以我哋就就分咗男女帳篷，原先本意就希望唔分嘅，但冇可能啦，如果畀佢（錢嘉樂）同羅蘭姐⋯⋯咁所以申請都要睇人嘅，唔係睇女士係睇男士，就好似錢嘉樂呢啲咁猴擒就唔准嘅，因為佢瞓咗有夢遊，專襲擊女性。（咁佢應該要綁條鐵鏈！）哈哈！係呀係呀用鐵鏈，啱喇！」搞到身邊的錢嘉樂笑住回應：「一陣飲茶傾下，用咩鏈，哈哈！」