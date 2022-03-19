郭子豪承認買定戒指向鄧卓殷求婚：拍拖咁耐會朝結婚方向諗

現年30歲的郭子豪（Arnold）與港姐亞軍鄧卓殷（Amber）拍拖兩年感情穩定，早前方紹聰（奶仔）更在YouTube頻道《食腦BrainStorming》大爆二人「就快結婚」，近日又傳出Arnold已買好戒指準備向Amber求婚，Arnold接受《香港01》訪問時直認不諱並指近日有很多支出：「一個有承擔嘅男仔，拍拖咁耐都會朝住結婚方向諗。買戒指又係使費、求婚又係使費，作為有承擔嘅男人係要有啲計劃。」



最近有傳Arnold已買好戒指準備向Amber求婚，他接受《香港01》訪問時直認不諱並指近日有很多支出。（IG/ @arnoldkwokk）

對於求婚的細節和詳情，Arnold不願透露太多，只表示希望今年內能實行，有消息再公布。假如對方不是一口答應，Arnold語氣堅定說：「檢討再努力！」支出大自然要更努力賺錢，Arnold表示除在TVB的工作外，亦很努力拍攝YouTube片：「Channel繼續努力做，冇我哋三個（Arnold、奶仔，何廣沛）出鏡嘅廣告都會做，真係好努力搵錢。完咗TVB即刻返Studio繼續拍嘢、處理工作，再繼續TVB，疫情完咗會繼續Part-time教Gym。」行程排得密密麻麻，Arnold說近兩、三年都沒有時間休息：「唔係好記得點樣瞓覺，啱啱30歲真係要拼搏，呢幾年唔拼搏真係乜都冇。」

郭子豪和鄧卓殷，他們的合照是阿姐汪明荃公開。（IG@wang_liza）

對於向Amber求婚的細節和詳情，Arnold不願透露太多，只表示希望今年內能實行，有消息再公布。（IG/ @amber.tcy）

第五波疫情嚴峻，Arnold坦言工作及收入均受到影響：「拍攝上好多嘢拍唔到，身邊好多人確診，尤其TVB內，出晒新聞，好大影響。（收入都好大影響？）梗係會，少咗幾多就冇計，有邊個收入唔影響，除咗做抗疫生意嘅人。」待健身室重開，Arnold亦會立即重投教Gym努力工作！

第五波疫情嚴峻，Arnold坦言工作及收入均受到影響。（IG /@arnoldkwokk）

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