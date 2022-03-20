Rihanna佗住巨肚稱霸各大場合　Fashion Icon顛覆傳統孕婦形象！

美國樂壇天后Rihanna一直備受時尚界關注，2月1日宣布懷孕後，便頻頻在各大場合「曬孕肚」，由街頭到秀場，完全顛覆了大眾對「孕婦」的印象，就算佗B也要大膽展現自己的個性，彰顯女王本色！



Rihanna孕婦裝延續了一貫的街頭風，公開喜訊的首日，她就以CHANEL 1996秋冬系列羽絨外套搭配穿窿牛仔褲亮相，腰間掛有CHANEL皮革金屬鏈，佩戴的寶石正好點綴孕肚，相當驚艷。在私下的出行搭配中，她Rihanna也多次單穿Bra搭配外套與牛仔褲，大方露出孕肚，型格又時髦，絲毫不輸以前。

準媽媽佗B時，體重都會增長不少，有時會想藉服裝「遮肉」，又或是不好意思露肚，但顯然Rihanna對此完全不Care，她之前接受外媒訪問時還直言：「如果我覺得肥了一點又如何！有個BB在肚裏面。」因此除了露出孕肚之外，她亦不乏貼身衫褲。

除此之外，Rihanna早前在時裝周亮相各大品牌也相當驚艷。好似肉粉色的Off-White吊帶皮裙搭配Diesel 2022秋冬同色系羊毛大衣；GUCCI的龍刺繡長褲、monogram鏤空吊帶裙，結合紫色人造皮草，雍容華貴；最驚艷要數她在Dior秀場所穿的黑色紗裙，可愛又性感，如同洋娃娃一般。

當然，Rihanna也有着衛衣、波衫，這些比較「貼地」、更易大眾借鑑的搭配：

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對於懷孕造型，Rihanna也表達了自己的想法，她明確表示不會買孕婦裝，也不會買孕婦褲或以前社會告訴她的任何東西，可謂「重新定義了孕婦裝」，身體力行地傳達「孕婦也可以時尚」，不為容貌、身材焦慮，展示自己的自性。