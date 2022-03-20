58歲李美鳳台慶唱歌舊片靚絕全場　同場張可頤似有仇表現極尷尬

1987年香港小姐亞軍，現年58歲的李美鳳當年憑住標緻迷人靚樣殺入娛樂圈，曾拍下多部電視劇集和電影作品，更有電眼美人之稱。她於1996年與台灣富商鄭翔中結婚，婚後誕下一對龍鳳胎，從此退出娛樂圈過著少奶奶生活，一家四口定居台灣。近日有網民於社交網分享了一段1991年翡翠歌星賀台慶的短片，重溫李美鳳昔日的演出。

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片中有多位女藝人歌手包括李美鳳、林憶蓮、譚又銘、劉小慧、韋綺珊、肥媽Maria Cordero、女子組合PP Gals以及Face To Face一起在台上獻唱，她們分別逐個唱出首首經典金曲，而當年男女歌手兩隊的隊長分別由譚詠麟以及梅艷芳擔任。李美鳳曾做過歌手並推出過大碟，在台上唱歌當然難不到她，加上她的甜美樣子，一出場即十分搶鏡。

張可頤與宣萱因《難兄難弟》而交惡，直腸直肚的宣萱指張可頤經常遲到拖慢拍攝進度，張可頤並不示弱，反擊稱宣萱經常NG，兩人隔空駁火造成多年恩怨。（《難兄難弟》劇照）

該名網民寫道：「李美鳳和選港姐前的張可頤唱歌表演 也難怪張可頤那個組合不紅，兩人好像有仇」網民所指的就是張可頤當時屬於PP Gals成員之一，然而4位成員分兩人一組出來唱歌時，卻出現不讓咪予另一人一起唱的情況，拿咪的那位像要爭住自己唱晒似的，場面極之尷尬，張可頤搶不到咪，更是連歌詞都沒記好，嘴型都對不上。她那隊組合於1992年解散，她亦退出了樂壇。網民都紛紛留言大讚李美鳳真是靚絕全場，其他歌手都唱得好好，一下子回憶都返晒來。

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