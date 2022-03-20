連詩雅自認一講嘢就露餡慘被阿Bob話蠢　林盛斌︰你唔好再扮聰明

由楊詩敏（蝦頭）與連詩雅（Shiga）主持網台ChillGOOD TV的節目《絲打圍爐》最新一集請到李炘頤（Alina）做嘉實，由充滿女人味的Alina跟主持們一齊探討何謂有女人味。



Shiga被阿Bob話蠢。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

Alina表示自己初初認識別人時給人感覺較冷漠，但當認識久了就會發現她其實好傻氣，有可愛的一面，而這時候Shiga就說︰「我嗰個模樣係喺我講嘢之前！哈哈！（蝦頭︰又唔係嘅，你都講咗好多有智慧嘅說話。）」Shiga續說︰「但係你（Alina）嗰種（係）你話你都唔會即刻好容易俾人見到，我唔係！我一講嘢就死啦，好快露晒餡。」蝦頭表示有些男人會好喜歡這種「傻更更」的女生，會有些「甩轆」，覺得好可愛。Shiga大爆之前跟林盛斌（阿Bob）一齊拍遊戲節目時，對方跟她說︰「阿連，你唔好再扮聰明啦，你就係要俾人睇到你真實嗰面，你就係蠢啊嘛！你唔好再扮聰明。」

Alina笑言自己的下巴可以成為一個武器。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

3位女藝人在節目上繼續討論男性看重女性的哪樣外在條件，Alina表示問過男性朋友，看重女性的身材或美腿的比例都是「五十五十」，擁有一雙長腿的Shiga立即說︰「所以我都有market就係咁解。（蝦頭︰你個market大到不得了！）我冇胸啊嘛，但我哋有腳！所以我哋有五十！」蝦頭自認是「有肉地」女性，而且也有市場，有些男人覺得有點肉的女人不會「劖手」，擁抱的時候有點肉，Shiga表示試過被人嫌棄過太骨感。臉尖尖的Alina又笑言自己的下巴可以拮死人，立即引來全場爆笑。

Shiga瘦得來其實好有線條。（IG@shi_ga）

Shiga大爆試過有另一半喜歡用她的肩膀上的骨頭用來按摩，對方將頭靠到她的肩膀上用她的骨頭來按摩，聽到蝦頭呆了！Shiga說︰「跟住我覺得好煩，我問佢可唔可以唔好咁整，佢話『咁你有嚿骨，你又唔肯食肥啲，咁唔好嘥啊嘛』。」Shiga又指自己的身形是偏瘦，但肉是集中在臉部，所以她不可以食太肥，一肥就會先肥臉，但一瘦就先瘦身，雖然她說有點慘，但她亦表示︰「都係真係有好多男仔係鍾意！」

Shiga解釋如何用肩膀骨幫人按摩，場面搞笑。（YouTube影片截圖@ChillGOOD TV）

點擊下圖睇吓Shiga嘅靚相︰