華燈初上 | 粉絲對結局有三大不滿　真兇冇驚喜林心如有主角光環

Netflix熱播台劇《華燈初上》第三季終於播出，相信不少觀眾已趁周末兩日煲畢全劇。《華燈初上》第一季競猜誰是受害人已經讓觀眾過足懸疑癮。接下來兩季最大懸念無疑是猜出誰是兇手，以及動機、犯案過程為何。觀眾對大結局各有說法，以下為大家整理出三個粉絲最不滿的情節。



《華燈初上》近日播出大結局。（《華燈初上》劇照）

劇透注意！

1. 真兇缺乏驚喜

正如剛才所述，《華燈初上》第二、三季的最大懸念，必定是究竟殺害蘇慶儀（楊謹華飾）的兇手為誰，第三季終揭曉真兇是花子（劉品言飾），幫兇是警察阿達（章廣辰飾）。編劇早在第一、二季埋下真兇身份伏線，在第二季片尾錄音更直接播出辨識度超高花子驚慌的聲音。雖然觀眾殷切期盼真兇會來個大反轉，惟第三季偏向為花子和阿達補充犯案動機，以及作案過程細節，令許多粉絲大喊失望。

花子是殺害蘇媽媽的真兇，阿達是幫兇。（《華燈初上》截圖）

2. 阿達販毒源於自尊心

阿達做事衝動又不用腦子，但是單純善良。第三季交代，他早已加入警方的販毒集團。而同流合污的理由是阿達一直都希望超越上司潘文成（楊祐寧飾），獲得別人認同，找到存在感。

不過在第一、二季的劇情中，則未有對阿達缺乏自信的心理狀態有足夠描述，多是描繪阿達如何對花子一往情深，與上司潘文成手足情深、忠心耿耿。作為懸疑劇，一個精彩的反轉條件是伏筆充足且合情合理，收起伏線後會令觀眾感到恍然大悟。惟阿達由忠變奸的設定卻更似是一個為反轉而加入的反轉，有出乎意料之外，可惜理由不充分，反轉不見有驚喜。

阿達參與販毒源於自卑，但第一、二季對於這個部分的伏筆不多。（《華燈初上》截圖）

3. 林心如是「永遠名譽受害人」

羅雨儂（林心如飾）個性淡定自若、重情重義、助人為樂，不過出現狀況時她一定是警方第一懷疑對象。人生中又遇上多個壞男人，好閨蜜一心陷害自己，她在第三季更被搶走心愛的養子。作為出現次數最多的主角，有粉絲認為羅雨儂形象過於單薄，劇中不少人物既忠且奸，亦正亦邪，而羅雨儂總是一臉無辜的好人，最後又會安然無恙，難道林心如真的有主角光環？

作為主角之一的林心如角色刻畫得太過單薄。（《華燈初上》）

雖則結局評價不一，但《華燈初上》算得上近年來懸疑感最充足的推理劇。畫面呈現出滿溢的唯美懷舊感的台灣條通和市井街景，令人賞心悅目，散發濃厚電影感。而《華燈初上》從來不單只是一套懸疑劇，劇中更動人的是流轉於各人之間的愛恨情慾，如何迫使他們落入一個手足無措的窘境，尤其蘇慶儀多年來心懷的自卑轉化為恨意，促使她報復傷害身邊人，最後終慘遭殺害。

何予恩（張軒睿飾）曾告訴愛子（郭雪芙飾）：「你遇到一件事情，你裡面就會產生某一種感覺。那些感覺，就會把你帶去某種地方。當下你可能不清楚，但當有一天你回頭看的時候，你會發現所有的事情，都一點一點的連成線，在通往某一個地方。」也許這就是編劇對大結局的一個交代吧！

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