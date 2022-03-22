逐流時代｜麥明詩花光兩年大假參演　泳裝上陣讚黃德斌：他非常正

十優港姐Louisa麥明詩2019年開始淡出幕前，與TVB改簽一年一騷合約，轉行到國際著名的顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問。OL生活日忙夜忙，但Louisa都排除萬難抽空參演劇集《逐流時代》：「人生就是這麼奧妙，有時候你找他時找不到，不找時他卻找上你。」

《逐流時代》以階級固化的社會病態作為故事核心，講述香港年輕人為求躋身上流的故事！（IG@ammtv.hk）

該劇部分劇照曝光，其中以麥明詩的索爆泳照、麥明詩跟黃德斌的咀戲最矚目，Louisa表示：「2019年開始返工已淡出幕前，2021年卻經朋友介紹下認識到我非常欣賞的導演戚其義。戚導演提起他正籌備一套劇集，覺得一個角色挺適合我，可能因為我有在真實社會工作過的經驗吧！能夠跟自己欣賞的導演合作是非常難得，所以我當時請了20天事假（幸好2020年很勤力沒有放假儲了十天假，再加上2021年的)（也幸好公司是project base，所以可以趁不在project的時候請假久一點），加上幾個週末，再加上劇組配合，加上經理人的協調，竟然讓我成功參與到拍攝，讓我得到一個很寶貴很開心的經歷。」

Louisa麥明詩2019年開始淡出幕前，是次參演劇集《逐流時代》更有泳裝出場。（劇照）

Louisa在TVB最後一套作品，已經是2020年播出的劇集《殺手》中飾演閻素之，相隔多時她亦難掩緊張：「這次拍攝我很緊張，因為好久沒有拍攝，而且角色比較複雜，還要穿泳衣。希望大家多多支持/包涵啦！重點是這劇有黃德斌，眾所周知他是非常「正」，千萬不要錯過！題外話，人生就是這麼奧妙，有時候你找他時找不到，不找時他卻找上你，不知道想說什麼但，努力做喜愛做的事，機會來了就好好把握。」

劇集《逐流時代》中Louisa麥明詩更與黃德斌有接吻戲。（劇照）