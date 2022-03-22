講你都唔信｜ 林盛斌曾遭誤認盧海鵬　爆笑還原撞樣真相

由「獎門人」曾志偉聯同錢嘉樂，帶領新一代主持馮盈盈、丁子朗、鄭衍峰、江嘉敏、方紹聰及林秀怡主持的無綫全新綜藝遊戲節目《講你都唔信》，昨晚（21日）已經播出。節目邀請多位嘉賓參與，大爆「講你都唔信」的趣事及秘史， 為觀眾送上歡樂及正能量。

左起：丁子朗、曾志偉、錢嘉樂、林秀怡

每集將邀請兩組嘉賓作賽，圍繞當晚主題大講「孰真孰 假」小故事，並由另一隊伍競猜故事虛實，成功呃人者可獲得分數，每晚分數較高 一隊可晉級至第二集，並與新加入挑戰的隊伍比拼，最終勝出隊伍有機會贏取大獎。 昨（21日）晚一集由曾志偉、錢嘉樂、丁子朗及林秀怡主持，並由「兄弟幫隊」的 林盛斌（Bob）、王梓軒及范振鋒，迎戰「烈女隊」的江美儀、莊鍶敏及黃婧靈（波 波）。今集6位嘉賓輪流配合主題「人生中最『瘀』的事」大講「講你都唔信」驚人 故事！當中最令人難以置信的，要算是江美儀的「野外如廁」事件。江美儀透露當 年與男朋友拍拖期間，原本二人吃完飯後甜蜜地駕車返回女方香閨，豈料途中美儀 人有三急，原本美儀只是溫柔地叮囑男友「開快一點」，但最終還是肚痛難耐，隨 即「擸」紙巾跳車衝入草叢解決，豈料卻因太匆忙發生爆尷事件：「舒服到不得了！ 我直情覺得人生最爽係嗰刻。但係我唔記得咗一樣嘢，就係佢（男友）個車頭燈當 時係向住我，咁我成個過程佢即係睇晒嘅，咁我咪好尷尬咯，死喇 ，『休』番條褲 定點呢？咁之後我咪休番條褲上番車當冇嘢咯。」

好難得見到美儀姐表情咁豐富。

至於向來口才了得的Bob，則以一個極假的態度，訴說了一個爆笑感十足的真實故 事。Bob透露四、五年前與助手到柴灣某工業大廈工作，與數名市民等期間遇上 一名目測六十至七十歲的阿伯向他大叫「明星喎」。Bob透露當時只能禮貌打招呼回 應，豈料對方繼續搭訕，更愈講愈唔對路：「佢問：『嘩！唔見你做電視嘅？』我心 諗冇理由架，跟住佢又話：『我以前好鍾意睇你做大白鯊』。我當時心諗咪住先，我 又冇拍過西片，咩《大白鯊》呀？佢就再回：『大姐明，蝦仔爹哋呀嘛！』當時其 他等嘅人人笑到，我心諗你認錯我係盧海鵬？」

大家覺得佢同呢個鵬哥似唔似先？

阿Bob坦言事後上網認真研究鵬哥後生時的樣子，並終發現二人撞樣真相，更即場展示戴了黑框眼鏡後的鵬哥與自己的相似度，十分爆笑。網民事後笑指「補刀」功夫一流的志偉哥依然「寶刀未老」 哩。 至於波波則自爆讀中四期間，有天放學與同學到銅鑼灣行街時，忽發奇想欲一口氣 衝上「一條落緊嘅扶手電梯」，抱著必勝決心的波波在發行力猛衝期間意外大字形 跌倒，結果春光乍洩並自始獲封「銅鑼灣粉紅色」。搞笑的是，波波講故事期間竟 夾雜了「假資訊」混淆視聽，弄得「兄弟幫隊」摸不清虛實。講了一大輪故事後， 最終由口才及呃人技巧均略勝一籌的「烈女隊」勝出！而今晚及明晚播出的《講你 都唔信》，嘉賓陣容將加入「森美旅行團隊」森美、麥美恩、吳若希，以及「食腦 三子隊」何廣沛、郭子豪、方紹聰；節目主題則分別是「人生中最瘋狂荒謬的事」 及「一件飲酒發生的事」。