薛影儀普通襲擊罪成 入獄兩星期 經理人林寶玉方寸大亂設法營救

「亞視一姐」薛影儀於去年9月因無戴口罩，被街坊追罵拍片感不滿，涉嫌「起飛腳」襲擊對方，事後被警方控告一項「普通襲擊」罪及違反預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》。今日（22/3）於屯門法院提堂罪成。「普通襲擊」罪被判入獄兩星期，無戴口罩被罰款港幣五千元。

庭上薛影儀就兩項罪名均認罪。其辯護法援律師在庭上求情指出被告人職業是一名藝人，每月入六千至一萬元，承諾日後不會再犯，亦心感歉意。另外庭上披露被告人薛影儀在2012年有同類案底。法官就第一項控罪判告人即時入獄兩星期。而第二項控罪沒冇戴口罩，被罪款五千元。薛影儀得知要即時入獄神情驚慌，要由庭警帶入犯人欄離開去覊留室。到庭旁聽的經理人林寶玉及公司律師知道判決後神色慌張，並即時聯絡亞視高層相討對策，準備上訴營救薛影儀保釋外出，逃離入獄厄運。

「亞視Mani」最性感藝人經理人 林寶玉曾被封「翻版陳法拉」

阿儀經理人林寶玉選美出身，現從事藝人及管理兩方面發展。

經理人林寶玉到達法院覊留室探望薛影儀，表示阿儀神情呆滯，目光放空：「佢知道自己要坐監，問佢嘢佢都好似冇乜點反應，而我係好擔心佢唔知點樣同啲警察溝通。而我從來都未遇過咁嘅情形，我好擔心佢。」說到此事寶玉不禁留淚。

案件編號：TMCC431/2022