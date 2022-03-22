戴祖儀原創公仔靈感來自大肚皮　生日願望是找到男友：每年都希望

戴祖儀（Joey）今日（22日）現身銅鑼灣出席原創繪畫角色「Dubie」的發佈會，她紮上和Dubie一樣的孖辮出場。適逢今日是Joey的生日，大會特意為她送上蛋糕慶祝，Joey接受《香港01》訪問時大談創作「Dubie」的靈感：「我姓戴，細個好肥，肚皮好大，所以就戴肚皮。爸爸媽媽覺得好得意，大肚皮大肚皮…肚皮…所以就叫Dubie。細個好典型係着粉紅色裙，紮兩條辮仔，Dubie代表返自己童年。」



Joey現身銅鑼灣出席原創繪畫角色「Dubie」的發佈會，她紮上和Dubie一樣的孖辮出場。

自小喜歡藝術的Joey指一直希望有自己作品，憑着回憶、感受和經歷成功創作出Dubie。她透露在疫情閉關期間畫出5幅Dubie畫作，所得收益會全數捐出作慈善用途：「希望幫到有需要嘅人，最近大家都比較難。」閉關時除了畫畫外，Joey表示有不斷煲韓劇和食粥，愛上南柱赫的她連手機桌面都換上男神的照片。

Joey續指受疫情影響已經停工一個月，不過今晚便會重投劇組。對於TVB實施的「閉環式工作空間」，她說是透過新聞才知道：「冇收到通知，今晚都係拍外景，可能未必係我呢邊用呢個方式。（假如公司安排你閉環式工作？）公司安排得應該都好需要，會盡量配合。如果有得揀，希望可以返屋企瞓舒服床，但如果要為戲劇而犧牲，我都願意。」

自小喜歡藝術的Joey指一直希望有自己作品，憑着回憶、感受和經歷成功創作出Dubie。

確診後完全康復的Joey表示幸好沒有後遺症：「有啲朋友嘅後遺症係啱啱康復期間會成日唔記得嘢，成日咳，我好好彩核酸Negative返，記憶力非常好，仲係好記仇，所有嘢暫時正常，希望身體Keep住繼續健康。」談到生日願望，她坦言：「希望世界和平、疫情快啲過可以去旅行，幫大家希望可以Work from home。（會唔會想搵返個伴？）我每年都希望，每年都希望快啲有個好人家。」