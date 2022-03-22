晚吹｜J.Arie被前度施暴3年卻享受被虐　嚴重到出晒血痕都唔分手

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由郭嘉駿（193）@ERROR、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持。今晚（22日）播出的一集，製作組邀請女歌手J.Arie（雷深如）擔任嘉賓。



J.Arie自爆曾被前度暴力對待3年。

J.Arie自爆是M底（被虐狂），曾被前度施暴3年。她在9年前認識到前度A君。A君佔有慾強，二人交往的3年間禁止J.Arie約見朋友。J.Arie第一次被前度施暴是在交往半年後，某天二人吵架，A君將J.Arie心愛的吉他扔到垃圾房。她想阻止A君，A君卻用紙皮打她，更將她心愛的吉他打爛。但她不願和男友分開，最後二人和好如初。 J.Arie講到︰「三日唔埋兩日，一係冷戰、打架啦，所以成日着長袖衫囉！（浩南︰你而家露隻腳嚟睇吓有冇疤。）我本身着唔到短裙啊，唔得啊！」

J.Arie跟A君拍了3年拖。

那次之後，A君開始在性愛方面虐待J.Arie。他會準備皮鞭、皮帶、手銬等道具虐待J.Arie，但J.Arie表示自己享受被虐，認為對方打得越厲害就越錫自己。J.Arie提到前度有嗜酒習慣，暴力漸漸變為日常，J.Arie甚至要在開工時用化妝遮蓋傷痕，情緒也受到影響。她更透露打得最厲害的一次是被前度打到出血痕，但她依然不願與A君分開。她說︰「我日日望住塊鏡，我係真係摑我自己，點解你唔就咁執晒啲嘢走就得㗎啦其實！」直到她遇到另一位對象，便於A君分手，結束與A君的3年戀情。

Helen自爆曾酒醒後發現自己被大字型綁在醫院病床上。

193問三位女主持是否經歷過前度酒後施暴。Helen自爆曾酒後自殘，醒來發現自己被大字型綁在醫院病床上。當時前度提出分手，Helen一口氣灌下一瓶威士忌後斷片，然後自殘抓到全身流血。前度與他的弟弟將Helen壓在地上，便報警將她送入醫院。Helen呼籲觀眾要適量飲酒，切勿飲酒飲到自殘。

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同場加映，J.Arie之前訪問的大膽言論︰