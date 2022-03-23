「蔥頭」丘梓謙影迷會涉抄襲姜濤後援會logo　負責人：我哋有參考

丘梓謙表示感激fans為佢所一切。（ig圖片）

在《愛．回家之開心速遞》扮演「蔥頭」的丘梓謙，其角色是以姜濤為藍本，因而令他引來網民抨擊，連帶經理人都受到騷擾；另外，「蔥頭」早前因為喺劇中同「Bonnie」林凱恩因為一場咀戲而激嬲唔少劇迷。

上圖為姜濤認證的後援會Logo，下圖為丘梓謙官方影迷會logo。

雖然負評唔少，但丘梓謙仍然有不少支持者，近日有FANS為佢成立「丘梓謙官方影迷會」本來應該係開心事。之不過，影迷會嘅Logo好快就被發現同姜濤香港後援會Logo，無論字形定同線條都十分相似，而IG簡介部分亦都有八成相似。

呢個係2.0 Logo昨日曾短暫出現過，丘梓謙經理人表示不知情。

被揭發抄襲之後，丘梓謙官方影迷昨日曾一度將Logo更換，但未有就事件作出回應。其後負責人向《香港01》表示:「我哋有參考，但唔係抄襲。」並指影迷會屬於官方認證，似乎完全唔覺同款logo會對丘梓謙造成影響。丘梓謙其後透露經理人Anna回覆《香港01》，表示他沒有參與設計logo，並指影迷會的幾位主要成員由他拍攝《十二傳說》已支持他 ，很感激為他做所的一切。「因為他們是學生，並不是專業的設計師，所以並沒有從市場上做過任何資料搜集，便找人做了一個logo出嚟。」一個話有參考，一個話冇做任何資料搜習，到底邊句先係真？對於會否更換logo，經理人表示：「即使他們有此想法去修改一下，我相信他們都未必會馬上行動，因為他們真的不是做這行，而且讀書才是他們的『正職』」