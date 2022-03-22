疫境中的餐桌｜梁茵被迫離巢後過檔開電視　心痛黎彼得被忽視

有《3日2夜》之父稱號的前無綫電視（TVB）非戲劇節目監製及經理張志明過檔開電視後的節目《疫境中的餐桌》繼續邀請了林泳淘、梁凱寧和梁茵等女神，與兩位星級名廚張錦祥（Ricky）和余健志（Jacky），教大家如何將冷凍食物和罐頭等炮製成美食，非常吸睛！

節目中女神雲集。

張志明過檔後繼續派福利。

當中，於無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」Anita一角形象入屋的梁茵（Kiko）在去年10月離巢，雖然曝光率較以往低，但她於《疫境中的餐桌》中做嘉賓時依然Keep得非常好，狀態滿分。她接受《香港01》訪問時透露：「其實喺某一次專訪我都透露左之後會有合作嘅機會，估唔到節目咁快播出。（平時多唔多下廚？）我都係因為呢一場疫情先多咗煮嘢食，以前多數都係出街食飯，亦都好少會去街市買餸，呢個疫情改變左生活習慣，因為唔想餐餐都食外賣。」

梁茵狀態Feel爆。

對於不少《愛‧回家之開心速遞》的昔日戰友相繼離去，梁茵亦透露仍有與他們聯絡，當中黎彼得做「通波仔」手術後陷經濟困境一事更令她心痛：「我同Peter哥感情好好，以前都一齊返工放工食飯，佢教識我好多嘢，係一個才華洋溢嘅前輩，只可惜以前一直都俾人忽視，我都知道佢之前過得唔係太開心，其實大家都身處咁嘅環境好理解，不過而家好多人都願意陪佢共渡難關，我都放心好多。（會掛住愛回家啲同事嗎？）會呀，George（張明偉）同我都會經常約食飯，招浩明、豹哥、Peter哥都會關心我喺疫情下嘅生活。」

「威龍潘金蓮」江慧喬（Anita）。

果然係女神！（IG/@kikoleungyan）

至於未來的工作計劃，梁茵表示：「會喺唔同嘅平台發展，我覺得呢個時代，係應該百花齊放，如果仲用舊嗰一套思想去經營電視頻道，咁就實在太迂腐，會落後於其他人。因為近年香港人都注重咗健康，多咗好多人都會健身又或者係瑜伽，但係因為健身室關閉咗所以就選擇喺戶外行山，亦都同唔同嘅公司拍攝左一啲關於行山嘅片，希望係呢段疫症期間俾多啲正能量香港人。」

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