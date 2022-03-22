東張西望|兩劑疫苗只能在同一診所接種?　疫苗中心原來可酌情安排

有觀眾喺診所接種第一劑後，想預約疫苗中心接種第二劑，但唔成功。

政府日前宣布調整新型冠狀病毒「疫苗通行證」接種要求，由5月31日起，所有「疫苗通行證」適用的一般人均須已接種第三劑疫苗。今晚播出嘅《東張西望》，觀眾麥小姐表示喺診所打完第一針之後，由於診所停止提供接種服務，於是佢只能透過政府網站預約接種，打算去接種中心接種。不過，麥小姐唔係見到預約已滿就係話佢資料錯誤，但明明身邊朋友都預約成功，《東張》打去疫苗接種計劃熱線查詢， 得到嘅答覆原來係接種人士只可以喺同一診所接種。不過，如果好似麥小姐呢個情況，都可以同接種中心職員講，對方會酌情安排即時接種。即係話，麥小姐只能walk-in接種中心，去同職員解釋完先可以接種。

鄧達智已經接種兩劑，但因為係癌者康復者，所以接種唔到第三劑。

想打而冇得打嘅並非只得麥小姐，《東張》亦訪問咗時裝設計師鄧達智，他在2020年7月時曾經確診，由於佢先後兩次患癌，因為而列為免疫力弱人士，唔適合接種第三劑，但鄧達智認為每個人體質都唔同，加上佢已經係兩年前染疫，體入抗體已經所剩無幾，根本唔可以當一針。「雖然唔係好驚，但我近來係盡量唔出市區，盡量留喺新界屋企。」對於鄧達智嘅情況，感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示：「我覺得根據衛生防護中心指引，其實呢一類人士係應該接種四劑，佢本身感染過一次，扣一劑，佢應該至少要接種三劑。」