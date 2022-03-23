單戀原聲帶訪問︱韓韶禧與角色相似度達60%　朴炯植自稱細心男？

由韓韶禧（韓素希）和朴炯植主演的《單戀原聲帶》（Soundtrack #1）今天（23日）於Disney+正式開播，劇集講述兩人是認識了20年的青梅竹馬，因某些原因需要同居，繼而產生了微妙的感情變化。早前兩位主角接受傳媒訪問，分析各自角色與本人的相似度外，亦分享了初次合作的感受，互相大讚意外地合拍。



《單戀原聲帶》中的韓韶禧飾演是一位填詞人「李恩秀」，性格開朗直率；而「韓善宇」朴炯植則是一位新人攝影師，雖然話不多但性格熱情友善。兩人雖已是20年的好友關係，但朴炯植已暗戀韓韶禧長達8年。一次偶爾二人需要同居兩星期，在互相了解心意的過程中，繼而發生了連本人也意想不到的變化。《單戀原聲帶》將以「音樂愛情故事」的方式，敘述這對男女之間的故事，以不同的OST帶出4集的主題。

《單戀原聲帶》講述與音樂相關的故事，邀請了金鍾國、Davichi和李遐怡等實力歌手參與OST。（Disney+）

被問到角色與現實中的相似度，朴炯植自評只有50%。他形容「善宇」是一個真誠且始終如一的男生，比起「善宇」的性格，他認為自己更開朗一點。可是要講到最相似的地方，朴炯植直言是細心，就如他在劇中一直非常照顧韓韶禧一樣。韓韶禧則表示「恩秀」與自己的相似度達60%，她講到：「不論『恩秀』的性格、語氣及行動都與我很相似，尤其積極的性格，所以演起上來特別舒服。至於最不同的地方，可能是對愛情的表達？」

韓韶禧飾演「李恩秀」，她認為是不論性格、語氣及行動都似她本人的角色。（Disney+）

《單戀原聲帶》劇情講及喜歡上認識已久的好朋友，當然少不了向兩位主角被問到，萬一現實中遇上同樣情況會否勇敢追愛，但聽到提問的二人也稍有猶豫。韓韶禧笑言自己從來沒有表白的經驗，因此覺得自己無法追愛。她表示並非擔心會失去好友，反而是沒有勇氣做出這樣的決定。不過朴炯植就相對勇敢得多，他認為感情無法控制，所以會嘗試向好友告白，似乎的確與「善宇」的性格有所不同，有待劇迷親自探討。

朴炯植「韓善宇」一角在劇中單戀韓韶禧8年卻不敢告白，現實中的他卻表示會勇敢示愛。（Disney+）

韓韶禧與朴炯植首次合作，相信劇迷都非常好奇兩人之間的火花。朴炯植大讚拍攝現場一直都充滿歡樂，更對韓韶禧有讚無彈，他講到：「與韓韶禧比想像中合拍，加上她有很強的親和力，我們好像很快就熟絡起來，所以拍攝時覺得有趣又心動。」韓韶禧亦也表示現場的確充滿笑聲，尤其在金熙元導演的幫助下，大家都能放心地演戲，即使《單戀原聲帶》拍攝時間不長但也留下了深刻的印象。

+ 1

雖然拍攝時間不長，但韓韶禧和朴炯植都驚訝與對方之間的科學反應。（Disney+）

有別於以往的作品，韓韶禧表示這次角色與小三及打女等截然不同，由於是演20代女生，所以希望觀眾能感受到她首次盡情地「演自己」。朴炯植於上一部韓劇《Happiness》中同樣飾演單戀男，被問到兩個角色的分別時，他無奈回答「職業？」。不過當記者問到會否想挑戰壞男人的角色時，朴炯植大笑起來並講到：「當然了！作為演員也希望通過多樣的角色與觀眾見面，但可惜這次卻再次演單戀男，希望之後會有機會嘗試！」

《單戀原聲帶》已於Disney+上架，未知又能否喚起觀眾的共鳴呢？（Disney+）

點撃睇更多《單戀原聲帶》唯美高清劇照：