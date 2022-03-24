肥媽遇年輕職員幫忙　狂評價年青人︰有部分唔好但好多都錫老人家

現年68歲的肥媽（Maria Cordero）有開設個人YouTube頻道，她不時會分享煮食片、做運動片段和分享日常生活等等。日前，她就拍片以「今日出門遇到一件好人好事 真係特別開心！」為題，大讚她遇到一個好幫到手的髮型屋職員，之後更讚時下的年輕人，直言︰「唔好成日話而家啲後生唔好！係『樹大有枯枝，族大有乞兒』，係咪啊？」



煮菜好叻的肥媽不時拍片教大家整美味的餸菜。（YouTube影片截圖@肥媽 Maria Cordero）

肥媽在髮型屋整頭邊拍片，加上沒有化妝，以最真一面示人。她表示自己揸車去整頭髮，因為要用導航，就將電話掛了在車上，之後就忘了拎電話，去到髮型屋門口要用「安心出行」才想起，心急之際，有人幫忙，她說︰「嗰個女仔好好！嗰個reception，好似係經理，好好！真係好好！我話『你借個電話畀我，我打電話叫工人由屋企拎第二條鎖匙出嚟』，佢話『唔好啦咁遠』，我話『真係好遠喎！仲要行三層樓』，因為嗰度冇𨋢，要行三層樓上去攞。」對方堅持幫她，所以她才可以順利整頭。

肥媽豎起手指公大讚髮型屋的職員。（YouTube影片截圖@肥媽 Maria Cordero）

肥媽看來感受好深，且好開心，繼續大讚該職員，「有時唔好淨係成日講唔好嘅嘢，有啲後生真係好好，好錫我哋啲老人家㗎，我真係要特登拍個片多謝返佢。真係多謝佢！因為我哋幾廿歲，又行樓梯，最慘個停車場冚唪唥行樓梯，行到上頂樓三層，仲要唔係隔離，係行好鬼遠！唔係唔得，老人家會辛苦啲，但係我真係冇嗌佢，係佢自己話幫我攞嘅，唔使我個工人咁辛苦。」

肥媽愈講愈開心，表示︰「有好多後生仔後生女，都係好錫我哋老人家嘅，同埋好關心人嘅。」（YouTube影片截圖@肥媽 Maria Cordero）

向來對年青人頗有意見的肥媽開始讚時下的年輕仔女，她說︰「唔好成日話而家啲後生唔好！係『樹大有枯枝，族大有乞兒』，係咪啊？係有部分唔好啫，有好多後生仔後生女，都係好錫我哋老人家嘅，同埋好關心人嘅，我哋真係睇嘢唔好一面倒去睇唔好嘅嘢，十隻手指都有長短啦，我而家淨係希望大家好似我咁，睇到啲後生仔又好，睇到咩人做啲好事呢，我哋大家表揚佢，講出嚟，咁樣會唔會令到個社會和諧啲，令到個社會開心啲，令大家都開心啲呢？」

之後肥媽突然說︰「嗱，我拍完呢條片又俾人鬧㗎啦，又唔化妝又唔梳頭，咁你就去拍嘢？咁我真面目去見人，我覺得冇乜所謂啦可？你都唔會介意啦？我本來想開live𠻹啊！」她又強調︰「真係要讚，我今日真係好開心，撞到個咁好嘅女仔，又後生，又靚又好，相由心生，個人心地好都靚啲。」

點撃下圖睇吓肥媽間豪宅：