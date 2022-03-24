陳冠希舊愛Cammi IG答問題　富貴原因其實有工作︰你們看不到而已

陳冠希舊愛Cammi謝熙婷（前名：謝芷蕙），近年因經常炫富和變幻無常的外貌而成為話題人物。早前，她慶祝完27歲生日，狂po收花靚相。而日前，她又在IG大玩「你問我答」，除了食家上身介紹貴價的Omakase之外，她被問到有多少個Hermès手袋時，更霸氣的說︰「沒有很多，就十來個。」



Cammi對鏡自拍，而鏡子旁的展示櫃剛才是重點，放滿了Hermès、CHANEL等名牌手袋。（IG@cbbheree）

Cammi近年生活富貴，不時到多間香港米芝蓮餐廳食飯，餐餐不是法國菜配紅酒就是Omakase，而且又會大曬名牌手袋，生活奢華，但就常被批炫富。日前，她在IG跟網民互動，大玩「你問我答」，被問到她現在有沒有工作，她回答道︰「有工作啊，只是我的工作不是朝九晚五，你們看不到（而）已。」另外，她除了推介3間貴價的Omakase之外，雖然她沒有曬出她的Hermès收藏，網民問她有多少個Hermès包包時，她的回答也有足夠霸氣，她表示︰「沒有很多，就十來個，不想買普皮（意指常見皮款）了，稀有皮又不太捨得。」才27歲的她就已經有10多個Hermès手袋，可見財來自有方的Cammi的本事。

Cammi回答網民的問題。（IG@cbbheree）

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事實上，Cammi平時有意無意也曬過她的手袋珍藏，只是Hermès Mini Kelly她就已經有兩個，一個粉紅色、一個白色，保守估計價值超過25萬。她亦曾經搭私人飛機去美國玩，全程狂掃名牌包包，而出Trip的手袋同樣是至少要10幾萬的Hermès袋，生活認真奢華！據她說，她擁有10多個Hermès，所以單是這個品牌的手袋的價值估計就已是100萬起跳。

Cammi身後的Hermès粉紅色手袋襯晒佢個look。（IG@cbbheree）

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