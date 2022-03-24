張文慈移居上海直播帶貨呻辛苦　轉簽王祖藍公司定居廣州曬新屋

張文慈（Pinky）去年4月移居上海發展，一直以直播帶貨工作為主，直至今年1月她宣布與公司解約，並離開上海，回港過農曆新年。與家人短暫相聚後，Pinky已經再次返回內地工作，日前她更拍片透露已經正式搬到廣州定居，並帶大家參觀新屋，Pinky表示廣州新屋是暫租，片中所見新屋是一房一廳設計，還設有小露台，整體裝修風格簡約，雖然佈置簡單，但感覺溫馨舒適。



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亞姐出身的Pinky早年以性感形象示人。（視覺中國）

亞姐出身的Pinky加入TVB後陸續拍了幾部劇集，演技大獲好評，去年她獲上海一間直播帶貨公司邀請加盟，最終被對方誠意打動，決定暫時放棄香港市場，移居上海發展。Pinky與上海公司合作8個月以來，由揀貨、備稿、銷售、客服等都親力親為，可惜直播間人數不過幾百人，更有網民質疑她普通話差，嘲笑她人氣低，甚至直接說不認識她，令她崩潰爆喊。Pinky曾發文大呻辛苦，不但直播時間長，搞到聲音沙啞，還要不停試穿不同服裝，同時介紹及回應網民的問題，而且收入並沒有外界想像中的高，更指「下世不要再做主播了」。

Pinky在直播期間不停試穿不同服裝。（微博@張文慈）

Pinky曾淚灑直播間。（影片截圖）

最終Pinky決定與上海公司「和平分手」，並轉往廣州發展，加入海西傳媒文化暨香港手工藝華南區總部，而王祖藍更是公司老闆之一。今次Pinky選擇搬到廣州，也是覺得環境比較適合自己：「第一始終大家都同聲同氣，語言上溝通都方便啲，其次就係我好鍾意食廣州嘅嘢食，廣州美食多！」她更表示會努力賺錢買樓：「其實我都好希望可以快啲儲夠錢，喺大灣區度置業！」有網民估計Pinky現時所租住的單位靠近廣州豪宅片區珠江新城，推斷月租應該過萬人民幣（約12,276港元），不少粉絲都留言為她打氣，希望她早日實現置業大計！

Pinky轉往廣州發展，加入海西傳媒文化暨香港手工藝華南區總部，而王祖藍更是公司老闆之一。（微博@張文慈）