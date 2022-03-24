講你都唔信｜曾志偉自爆在上山詩鈉婚禮搞事　飲醉後叫全場默哀

由曾志偉、錢嘉樂、丁子朗及林秀怡主持的無綫全新遊戲節目《講你都唔信》於昨晚（23日）播出第三集，嘉賓就有在上集勝出的「森美旅行團」，包括有森美、麥美恩及吳若希對戰由郭子豪、何廣沛和方紹聰組成的「食腦三子」。在節目中以飲醉酒的經驗及醜事，講真假故事讓另一隊競猜故事內容的虛實。

郭子豪在節目中被爆與女友鄧卓殷好事近，他即時邀請曾志偉出席其婚禮。其後曾志偉就立即自爆「醉酒醜事」，並表示多年前好友上山詩鈉邀請自己出席其婚禮，並著他無論如何都要上台說幾句話：「我當然話冇問題啦！你知我酒量『幾好』，飲到差唔多先叫我上台。我我向大家宣佈，今日好開心，我嘅好友上山安娜（上山詩鈉）結婚，呢個婚姻，大家都明白啦？不如我哋起立，一齊默哀！ 」而在旁的錢嘉樂就暗示上山詩鈉其後與兩任前夫都離婚收場。

上山詩鈉與曾志偉是多年的好友。（IG/@annaboop）

現年57歲的上山詩鈉原名上山安娜，是曹查理的外甥女，亦是張智霖的表姐。在日本畢業後返港加入無綫，更與好友曾志偉拍攝過《精裝追女仔》，當年與梅艷芳、劉嘉玲、吳君如、張曼玉、曾華倩、藍潔瑛、邱淑貞及羅美薇成為當家花旦「九龍女」。直至90年代中期，上山詩鈉就退出娛樂圈，轉職保險業。

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