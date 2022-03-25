李國麟直播帶貨賣衛生巾場面尷尬　被問使用感受：老師試用過嗎

現年67歲的李國麟在去年四月底出發到內地工作，除了四出登台演出之外，亦有加入直播帶貨行列。不過李國麟因一次直播帶貨8小時卻出貨量極低，有網民估計他賺不到200元，被外界封為「最慘帶貨明星」，但近期他已經愈做愈好，由「劣質帶貨藝人」變成有4.71分（滿分5分）的帶貨主播。積極開拓直播帶貨市場的李國麟，日前更在直播間賣埋衛生巾、安全褲等女性用品！



李國麟曾一度被封為「最慘帶貨明星」。（節目截圖）

67歲李國麟直播帶貨8小時竟無人下單 慘被淪為「最慘帶貨明星」

李國麟拿出衛生巾後，不少網民都留言問他使用感受：「李老師講講怎麼用吧」、「棉厚不厚的」、「老師試用過嗎」，而他亦直接表示沒有用過，不知道怎麼用，就連產品的尺寸、用料、效果等等他都一問三不知，其後他的助手即刻拆開一包展示給大家看，更即場示範，經過助手提醒後，李國麟終於恍然大悟：「這下我知道了，這個上面有寫的嘛，還可以當眼罩！」

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不過網民就認為場面太過尷尬，心痛前輩級演員都淪落至此，並提議他以後應該賣一些自己用過的產品，這樣才更有說服力。入行46年的李國麟演技爐火純青，無論是《男親女愛》中的鮑一柱、《封神榜》中的申公豹、《皆大歡喜》中的萬珏奇，還是《溏心風暴3》中的許雅麟等等，每個角色都是觀眾耳熟能詳的。不過要數最令內地觀眾印象深刻的就一定是《天龍八部》中所飾演的鳩摩智，至今都是經典，而李國麟亦因為這個角色而大受歡迎，接下不少工作！

李國麟以鳩摩智造型直播帶貨。（影片截圖）