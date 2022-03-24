飛虎3壯志英雄｜張兆輝演陳煒老公壓力爆煲　四分鐘互片火氣十足

由「中佬天花板」張兆輝（輝哥）、苗僑偉、吳卓羲、黃宗澤領銜演出的劇集《飛虎3壯志英雄》正於無綫（TVB）翡翠台播得如火如荼，劇中除有飛虎隊執行任務、飛車、槍戰、拳腳交鋒等鏡頭外，還有幾位型男的感情戲，盡顯鐵漢柔情一面，其中輝哥跟陳煒的夫妻戲，兩位好戲之人聚頭，夫妻關係轉變層次鮮明，由最陌生的同屋住，到貌合神離，再到正面「開火」，每場戲都火花四濺，大獲好評。

張兆輝有「中佬天花板」之稱，在《飛虎3壯志英雄》中亦是型到核爆。

角色外剛內柔的輝哥，對飾演太太的陳煒呵護備至，為太太入廚之餘，亦會專誠接太太放工，典型愛妻號，可惜因價值觀問題，最終輝哥與陳煒離婚收場。

昨晚（23/3），播出的二人近四分鐘的鬧交場面，戲味十足，對白句句到肉，真實反映很多相處幾十年夫婦之間的長期矛盾，在愛情升華變感情，愛人變家人基礎下，有不滿就選擇忍耐鬱悶在心。其中輝哥的幾句鬧交對白：「無論我點做都滿足唔到你，你只可以容納自己嘅聲音，所有嘢都係圍住你自己嚟轉」、「我係你老公，唔係你附屬品，你以前唔係咁」、「我一直盡量遷就盡量忍讓，你就愈嚟愈過份，你知唔知道好辛苦，我好攰啊」，聽得網民非常肉緊，更認為這場互罵戲極度貼地，反映實感。

戲內輝哥用表情對白罵出「相愛很難」，難在雙方各有各寄望之絕境，將現實夫妻關係的反差完美演繹，令觀眾充滿共鳴，充份發揮其多元多層次的演技。

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