有種老闆娘｜黃宇詩被叫霑叔個女多年　無奈：點解其他人都有名？

黃霑的女兒黃宇詩最近為可宜主持的香港開電視節目《有種老闆娘》做嘉賓，經營女性內衣專門店已經超過10年的她除了自爆上圍尺寸外，更直言已練成目測「罩杯尺寸」的神技：「我好坦白，我嗰時係着32A，但32A又好似有啲緊，揀大一個又離罩，自己又唔夠肉，揀極都冇就開始研究啦。」可宜更大爆第一次見黃宇詩時的尷尬事：「佢做乜成日望住我個胸呀？（有咩？）又話我呢度好似有啲咩喎，成日望住人哋個心口，都有啲尷尬㗎，雖然大家都係女仔。」

黃宇詩目前已擁有兩間實體店。（影片截圖）

黃宇詩一直非常努力經營生意。（影片截圖）

黃宇詩亦在節目中坦言星二代的身份令她壓力大：「好坦白講佢（黃霑）真係好勁，簡直係前無古人後無來者嘅人，我嘅壓力係來自於我無論幾咁努力，譬如有人行過會講『呢個咪霑叔個女間舖囉』，我冇名㗎，佢唔會記得我係黃宇詩，因為佢（黃霑）個名氣實在太大啦。我唔係介意做霑叔個女，但點解其他人都有名，而我都係叫「霑叔個女」？」

黃宇詩直言在事業上下了不少苦功：「講真我真係努力，我唔係Hea做，但我睇完《梅艷芳》我就明了，因為梅艷芳冇後代，佢走咗會覺得好可惜，我好想懷念佢。我老豆走咗都好可惜，原來佢哋見到你會令佢哋諗起你老豆，原來我見到黃宇詩我會諗起霑叔，會將嗰個情懷擺咗去你度，我開始明原來係咁樣嚟而唔係啲人唔記得你，係好鍾意我老豆，所以見到你係好開心。」

多年來跟在黃宇詩之前的，總是「霑叔個女」，曾經介意得來又十分有壓力，最怕丟了父親的臉。不過現在會自問：「你唔係霑叔個女係邊個啫？」（網上圖片）

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現年45歲的黃宇詩乃填詞家黃霑與前歌手華娃的幼女，表姐夫鄧梓峰、表姐施明及表甥李泳漢、李泳豪均為演藝界人士。黃霑於華娃懷有黃宇詩之時，與作家林燕妮發展婚外情，華娃堅持大著肚子離婚，故黃宇詩自出生起便於單親家庭成長。十年前黃宇詩已淡出娛樂圈，專注發展內衣事業。黃宇詩現任男友是測量公司董事彭慶餘（Peter）。兩人在2011年因修讀人生課程時認識，並在翌年正式交往。

黃宇詩（圖左）表示男友彭慶餘（Peter）與前妻Cady在2011年分居，2012年與她拍拖。（微博圖片）