痞子殿下｜JW初嘗拍劇打撃大　擦薄荷膏仍喊唔出：唔知係咪眼乾

王灝兒JW日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談推出新歌《納斯卡線》感受。過去一年JW拍劇居多，較少推出非劇集歌曲，她說：「我想趁後生，趁有機會嘅時候，完成自己想做嘅嘢，例如嘗試拍劇，所以上一年有機會接觸到拍劇，就擺咗好多心機落去，希望做得好好。其實中間一有空檔，自己都秘密錄音同製作歌曲。新歌《納斯卡線》其實喺一年前已經整好，但自己想成件事完整啲，想有咗全年嘅音樂計劃先至一次過推出，唔想出咗一首歌之後又停咗落嚟，咁不如留返今年進行。大家唔使擔心，我唱歌同拍劇兩樣嘢都會做，好似Lady Gaga都係唱唱下歌，發現自己好鍾意演戲，所以我覺得鍾意就要嘗試，對我嚟講兩樣嘢可以同步進行。」

JW終於出新歌啦！

首次拍劇打撃大！

JW表示今次推出新歌有種畢業後工作的感覺，她說：「過往自己仲新，好多嘢都交俾公司處理，今次好多嘢都親力親為，想要咩類型曲風、搵邊啲音樂人同班底、拍MV搵咩導演，全部自己搞，呢個過程自己都學到好多嘢，但就有少少壓力。而今次自己爭取做返女主角，因為對演戲越嚟越有興趣。其實係因為上完彭秀慧嘅Acting Class，開始發覺自己好鍾意演戲，慢慢自己想喺MV部份都參與下。中間有一場鬧交戲，我同男主角本身係冇任何對白，我哋自己去到現場Jam出嚟，出嚟效果好好。」

JW親力親為。（IG/@jwchubz）

談到上一年的拍劇實戰經驗時，JW說：「演戲係累積經驗，自己覺得之前怕羞，所以以前拍MV真係唔敢望住人哋對眼。依家覺得拍劇好好玩，因為可以做另外一個人嘅生命。拍《痞子殿下》時有好幾場戲要喊，但我拍喊戲真係覺得好難。我有親眼見過周嘉洛、陳瀅同朱敏瀚，佢哋一拍減戲，鏡頭一影，眼淚自然就流落嚟，我覺得佢哋好犀利。就算我滴埋眼藥水，唔知我係咪眼乾，我滴咗勁多都冇嘢出，吸曬！小寶教我擦少少薄荷膏喺對眼下面，我擦咗勁多，連啲眼妝都開始冇，我都係喊唔到，真係好大打擊。慢慢我發覺最大嘅問題原來係我好鍾意講嘢，喺未埋位之前，又同攝影師，又同燈光師吹水！其實應該要培養感情，慢慢進入狀態、入戲，咁樣自自然然就可以，所以我決定拍嘢前唔會再同其他人講嘢，咁就唔使依賴眼藥水、薄荷膏。」

大家期唔期待？

4人因拍劇而成為好友。（IG/@missjni）

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