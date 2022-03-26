TVB子公司搶註CCTVB、sayno4tvb商標　同名專頁：其實錯Grammar嘅

香港人愛用潮語，但日前「見字飲水」被揭註冊成為商標，更已成功向曾在帖文寫「見字飲水」的商戶索償五位數字金額。事件曝光後網友紛紛查閱各字詞註冊情況，除了「Happy Birthday」原來TVB兩間子公司，竟註冊了「CCTVB」及「Say No 4 TVB」兩個商標。

TVB近年經常被形容似足央視（CCTV），因此被嘲諷是「CCTVB」。（資料圖片）

根據知識產權署資料，原來「CCTVB」、「sayno4tvb」被申請註冊商標，申請人均為「ZENNORA GROUP LIMITED」。翻查資料，TVB的年報曾顯示，「Zennora Group Limited」是TVB的主要附屬公司，TVB佔有100%權益，而該公司在英屬處女群島註冊。兩個申請涵蓋的貨品和服務類別，均分別達7種，包括有研究、視聽、印刷品、照片、廣告、商業經營、組織和管理、教育、娛樂、法律服務等，並已獲發出首份審查報告。

TVB附屬公司「ZENNORA GROUP LIMITED」，申請註冊「CCTVB」、「sayno4tvb」商標。（知識產權署）

TVB近年經常被形容作風似央視（CCTV），因此被取名為「CCTVB」，而「sayno4tvb」正與Facebook專頁「思思 TVB 的二三事」IG名稱一樣。他們及文指：「Sayno4tvb（Say No for TVB）呢個名其實係錯Grammar嘅，係其他成員創立專頁時嘅失誤，因為呢個名用得太耐，所以我哋都廢事改，但亦成為我哋「獨有」、區別於「Sayno2tvb團隊」嘅象徵。TVB明知錯grammar都要註冊呢個名，擺明要趕絕我哋，估計佢哋成功註冊商標後，就可以向Facebook及其他公司舉報我哋。」