爆谷一周︱Wing爆Ivy最遲入選COLLAR　原來人氣王Marf紀律最差？

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》今晚（26/3）播出一集請來人氣女團COLLAR及她們的經理人Wing（戴穎）擔任嘉賓，分享COLLAR出道三個月後的感想。COLLAR近期備受關注，被問到出道前後的分別時，Marf表示因COLLAR在疫情期間出道，較少機會見到Fans，所以還沒有機會體驗到做藝人的感覺。Wing表示COLLAR有如「虛擬偶像」，從出道的瞬間到現在都沒有機會和觀眾接觸，因此Wing希望年尾可以舉行一場演唱會，展現出COLLAR出道一年間的成長。

《爆谷一周》請來女團COLLAR及其經理人Wing擔任節目嘉賓。（ViuTV）

經理人Wing亦有在節目中分享選擇COLLAR成員的過程，她坦言最終出道的COLLAR與最初心目中的女團形象很不同。當初Wing有大約20位女團成員人選，都是比較年輕、有「女團相」的女生。Wing更透露Ivy是最後一位入選COLLAR的成員。Wing覺得Ivy的親和力十分難得，女團很需要像Ivy這樣充滿親和力的成員，於是Wing努力挽留，為Ivy爭取到第八個出道位。Wing期望日後COLLAR每位成員都可以單飛，但今年會更專注在團隊的活動。

Wing透露Ivy是最後一位入選COLLAR的成員。（ViuTV）

節目中，Wing為每位COLLAR成員的表現比分及提出優點及需要改進的地方。Wing希望Gao可以肩負多點隊長要做的工作，希望她可以多站出來，多表達自己意見。Marf自我紀律分數最低，只有5分，Wing希望她可以改善遲到的問題。Day自我紀律分為6分，Wing強調Day特別為食，需要減肥，而成員們則表示Candy是團內食量最大的成員。

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