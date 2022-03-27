「熊仔頭」嘉盈15歲時遭非禮啞忍　連詩雅被偷影裙底幸得途人發聲

由楊詩敏（蝦頭）及連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》昨日（25日）邀請YouTube頻道「熊仔頭」FHProductionHK的嘉盈擔任嘉賓，擁有甜美臉孔的嘉盈坦言從不吝嗇驕人身形，並經常在社交平台分享靚相，卻因而收到不少變態私訊。嘉盈在15歲時遇上變態佬，卻因害怕而未有發聲，Shiga亦有類似經歷，更再三強調如遭受性騷擾「一定要發聲，唔好啞忍！」



三位強調遭受性騷擾時，一定要發聲，唔好啞忍！（影片截圖）

嘉盈說曾經遇過各方面的變態佬，包括偷影、偷摸和電話騷擾，第一次遭受性騷擾是在15歲：「成架小巴冇人，後面有個男人跟我上車。成架車冇人，佢就偏偏坐我隔籬，住程借啲意掃下掃下我大髀。去到落車佢讓位畀我，我就出，佢就揸咗我Pat Pat一下。最恐怖係，佢讓位畀我即係未落住，但佢跟住我落車。」她續指這個男人一直尾隨自己，當時她非常害怕並走入便利店打給朋友，叫對方來接自己才解決事情。

嘉盈分享15歲時遇上變態佬的經過。（影片截圖）

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這亦勾起Shiga的不快回憶，她說在11歲搭巴士時曾遇上變態佬：「佢拎住份報紙，隻手不斷掃我手臂，我驚就係咁縮，縮到隔籬位個女人藐我，我就坐番正，個男人就繼續不斷掃。」當時的她因恐懼所以啞忍，回到學校不禁大哭一場。除此之外，Shiga亦收過變態私訊：「收過女仔身體部位嘅相，男仔都試過，但女仔多啲。」嘉盈同樣有類似經歷：「有條片影住部電話，係我張相，然後佢由製造到發射都有畫面，我勁嬲。」

Shiga重提被偷影裙底一事，幸好獲途人幫忙發聲。（影片截圖）

嘉盈說現時對所有騷擾感到麻木，更可以「玩返佢轉頭」，唯一不能接受是有身體接觸。Shiga重提被偷影裙底一事，幸好獲途人幫忙發聲：「我曾經試過俾人偷影裙底，喺時代廣場長電梯，我唔知睇電話定咩，有人影我裙底，對面有個女人大叫，『小姐，個男人影你裙底』，跟住佢一支箭跑走，追都追唔到。」Shiga和蝦頭強調遭受性騷擾時千萬不要啞忍，嘉盈指：「你出聲，係預防有下一個受害者。」

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