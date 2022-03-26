家族榮耀｜陳梅馨曾受兩段感情拖累　嘆太後生：識處理結果唔會咁

淡出娛樂圈多年的陳梅馨近日重返幕前，復出拍攝劇集《家族榮耀》，在劇中飾演馬世宏（于洋飾）二太太李敏，並育有女兒昭慈（梁靖琪飾），雖然戲份不多，但亦成功吸引觀眾關注。早前陳梅馨接受TVB娛樂新聞台《Star Talk》專訪，與主持王鎮泉大談回歸幕前的原因，並剖白愛情觀。



陳梅馨復出拍攝劇集《家族榮耀》。（劇照）

陳梅馨在1988年參選港姐後入行。

現年53歲的陳梅馨在1988年參選港姐後入行，先後演出過《刑事偵輯檔案》、《壹號皇庭》等，不過在2005年就息影。相隔多年再拍劇，陳梅馨坦言拍攝《家族榮耀》時相當緊張，幸得于洋及Toby鼓勵及安慰：「于大哥會話『我以前都試過呀，有啲對白背熟晒，突然埋位個腦係空白嘅。』」她又指其中一場與Toby真情對話的場口，原本已經熟讀劇本，在家中試拍時效果也很好，可惜到了現場表現未如理想：「嗰場戲我原本好有信心，但臨場演時有句對白寧寧舍舍Kick住，其實我都唔滿意嘅，但大家都好好話收貨。」

陳梅馨在劇中飾演馬世宏（于洋飾）二太太李敏，並育有女兒昭慈（梁靖琪飾）。（IG@alex_chichicool）

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談到闊別多年回歸電視圈，陳梅馨透露是因為徐遇安一個電話：「96年我哋一班演員同導演過咗去馬來西亞拍劇，之後大家有個群組，又會一年聚一次。當中徐遇安有日就打畀我，問我有冇興趣拍劇玩吓，佢話係梁家樹監製嘅劇，咁當時我做咗好多年餐廳，有啲悶悶地，同埋我有時睇電視又會諗呢個角色如果我做，又得唔得呢？各種原因下咁我就好啦，玩吓啦！」陳梅馨笑言今次過足戲癮，還希望將來有更多拍劇機會，更表示想演奸角：「《家族》我個角色係內向怕事，都幾似我真人，我份人比較慢熱，以前拍套劇兩、三個月，可能我要到差唔多拍完先同其他演員熟，或者根本就唔熟。」

陳梅馨笑言今次過足戲癮。

陳梅馨曾被溫兆倫索取14萬「掟煲費」。（影片截圖）

陳梅馨在息影後轉行開餐廳，今次復出幕前，不少觀眾都大讚她保養得宜，但同時亦令她的過往情史被重提，情路波折的她曾被溫兆倫索取14萬「掟煲費」，又曾被指介入姜皓文及殷寧的戀情，受兩段感情拖累的她星途盡毀。事隔多年，陳梅馨指希望相關報導沒有影響到其他受牽連的人，並感嘆謂：「我依家睇番以前都覺得好多嘢唔識處理，仲太後生，如果識處理，可能結果唔會係咁。」問到經歷了數次失敗戀愛經驗後，有否影響其愛情觀，陳梅馨坦言一切隨緣：「其實我後生時都冇諗過組織家庭或者生小朋友。（對愛情冇信心？）冇架喇，我感情都寄托喺兩隻貓度，依家希望多啲寄情工作。」她更表示不會結婚：「完全冇可能，相信呢個機會微乎其微。婚紗相我因為工作都影過好多，所以都冇好恨。」

陳梅馨曾被指介入姜皓文及殷寧的戀情。（Facebook@姜皓文PhilipKeung）