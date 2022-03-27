講你都唔信｜郭子豪爆一線藝人淫底　曾志偉：唔怪之得你做茄哩啡

由曾志偉、錢嘉樂、丁子朗及林秀怡主持的無綫（TVB）全新綜藝節目《講你都唔信》在本周首播，其中一集就請到「森美旅行團隊」的森美、麥美恩及吳若希，與「食腦三子隊」的何廣沛、郭子豪（Arnold）及方紹聰（奶仔）比併。眾人大談「飲醉酒嘅經歷」，奶仔大爆何廣沛成日酒後亂性，行為極之「淫底」，Arnold更講道：「其實TVB通常呢，愈做得愈一線嗰啲就愈淫㗎！」令全場嘩然，丁子朗直指他這番說話會得罪好多人，而曾志偉就沉默了幾秒後講道：「唔怪之得你成日都做茄哩啡啦！」



方紹聰（奶仔）大爆何廣沛成日酒後亂性。（YouTube影片截圖）

郭子豪（Arnold）公然得罪人！（YouTube影片截圖）

奶仔隨即「補鑊」，解釋道一線藝人飲醉酒後變化大，與平時的形象不同，他指何廣沛飲醉酒會周圍攬人：「男男女女都攬嘅，去到一兩點就Crazy，直頭錫人㗎，搶人哋啲女添㗎。」奶仔透露有一次適逢Arnold生日，Arnold女友鄧卓殷（Amber）都有出席生日會，但何廣沛又酒後失常，Arnold更即場上演當時的情景：「廣沛本身醉咗自己掟埋一邊嘅，跟住冇啦啦醒咗就衝去Amber嗰度，我心諗嬲到呢，佢好似真係想咀落去咁，梗係嬲啦，你醉還醉，但唔好做啲咁嘅嘢吖嘛！」

有片為證。（YouTube影片截圖）

原來這個故事是假的！（YouTube影片截圖）

「食腦三子隊」即場播出當日的短片，奶仔更指何廣沛有碰到Amber塊面，搞到Arnold非常嬲，但何廣沛就堅稱完全沒有印象。不過「森美旅行團隊」就一致認為這個故事是假的，而最後揭曉的確是假的，何廣沛即時澄清：「我點會真係想錫阿嫂先？同埋我點會真係淫底呀？你真係信佢兩個呀？」原來當日何廣沛想錫的是壽星仔Arnold，但就被Amber阻止。其實何廣沛與Arnold及奶仔因合作拍攝劇集《食腦喪B》而成為好兄弟，三人更一起開設YouTube Channel，搞得有聲有色！

好兄弟！（IG@matthew_hkp）

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