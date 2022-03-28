陳嘉佳因身材局限冇劇拍　多得王祖藍提攜帶貨曾一場賣500萬牛扒

現年36歲的陳嘉佳（細細粒）近年在內地發展，她亦熱愛玩抖音跟粉絲互動。日前，她拍片大講出道以來的經歷。而她在片段中多次提到王祖藍，而對方的確是給了她很多演出和發展機會，連在內地直播帶貨的主意，也是王祖藍提議的。



細細粒在內地發展不錯。（抖音截圖）

細細粒在第一條片段中，提到自己小時候讀書讀得不好，所以她在17、18歲左右時，已經在社會工作，第一份工作就是鋼琴老師，教了4、5年，又想試試做白領，於是做文員，公司的業務跟拍劇有關，所以經常接觸到導演。剛好王祖藍的《矮仔多情》需要一個胖胖的女生的角色，就找了她去客串，拍完之後，祖藍覺得︰「一個沒有讀過演藝的女生，也沒演過戲，演出來感覺更自然了。」細細粒又說︰「而且我就是那種一點也不怕害羞的那種人。」於是就入行了。

細細粒拍片分享自己人生的經歷。（抖音截圖）

第二條片段中，細細粒表示祖藍再邀請她在「福祿壽」的演唱會當中與他跳舞，她說︰「紅館耶！這一輩子，我覺得我是沒有機會去表演的，我想都沒想我就答應了。」在後台，祖藍邀請她拍劇集《老表，你好嘢！》，她也是想也沒想就拍了，她在片頭又說︰「電視劇，TVB啊！人家想考多難考啊！我考也不用考，就已經得來了一個角色。」因為這部劇，她得到了更多人的認識，之後她辭了文員工作，全職做藝人，但她感觸良多的說︰「但是演員這份工作，你有多努力，你就會有很多機會，頭一、兩年我拍的電視劇確實是比較多的，我覺得是因為我的身材啊，局限了有很多角色，不一定能拍到，所以後來其實有幾年，我拍的電視劇也愈來愈少了。」

細細粒多次提到王祖藍對她的提攜。（抖音截圖）

細細粒表示有長輩提點她「花無百日紅」這句話，她說︰「沒戲演的時候，自己也是要去想辦法，看怎麼可養活自己，或是找一點樂子，好好的增值一下自己。」她又說︰「所以在我拍戲拍了兩、三年以後，就沒什麼戲拍嘛，那時候，又是我的伯樂祖藍，跟我說『你要不要試一下直播，你的口才，還是可以的，然後你又喜歡吃，直播這個行業，真的可以適合你』。」而細細粒的確在這行發展得不錯，祖藍在去年年底接受傳媒訪問時表示一開始覺得細細粒是人才，又說她曾經賣大閘蟹一場有350萬，牛扒都賣了500萬，成績好好，也不是每個藝人都做得帶貨，他又爆細細粒近年賺得盤滿缽滿，買樓綽綽有餘，更覺得細細粒可以成為標竿，讓人學習。

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