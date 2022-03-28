鍾嘉欣生產大女時下體出血暈倒　難忘劇痛︰如西瓜通過一個小洞

鍾嘉欣在2015年突然宣布下嫁圈外丈夫Jeremy，當時兩人戀情被指是「野獸戀」，而丈夫更比鍾嘉欣年長13年，但在於鍾嘉欣眼中對方卻是一個難言可貴的好歸宿。(IG：@chungkayanlinda)

生BB除了面對十級痛楚，更是個生關死劫，鍾嘉欣2015年於加拿大閃嫁脊醫老公Jeremy，自後誕下一子一女湊成好字，原來生大女Kelly時嘉欣情況相當危險，形容7磅5安士重的囡囡，「像個大西瓜要通過一個小洞，回想起來都很痛。」下體流血產後更在廁所暈倒，嚇壞老公。

鍾嘉欣結婚之後即三年抱兩，分別育有大女兒Kelly和小兒子Jared，一家四口幸福美滿。 。(IG：@chungkayanlinda)

嘉欣上載新片到Youtube頻道，憶述5年前誕下大女情況時猶有餘悸。首次懷孕未知宮縮感覺，直到半夜才確定囡囡要出世，本想按照醫生指示擴張至5厘米時才入院，嘉欣等到隔天早上6時起牀才梳洗準備入院因太肚餓要先吃東西，而且吃極未飽，最後因下體流血被奶奶勒令要立即坐車入院。

鍾嘉欣憶述當年生大女Kelly時的驚險情形，猶有餘悸。（影片截圖）

嘉欣回憶當時痛得不能走路要坐輪椅，護士看到情况立即送她上房，入院後醫生指太遲到醫院，當時宮口已開至8厘米，嘉欣回憶起來都感到很痛很痛，掩面指「像大西瓜要通過一個小洞。」在產房全程要吸氧氣，又要靠奶奶給予的冰水和雪條減低痛楚，再加上丈夫的鼓勵，最終成功把女兒生下來。

鍾嘉欣大女Kelly出世時足足7磅5安士重。（影片截圖）

但生產過後護士叫嘉欣嘗試去小解，她一落床：「猶如兇案現場，行步已感到下身流緊血，後來更在洗手間內暈倒，嚇得Jeremy大叫找醫生，護士趕到把她抱回床上，稱要送她去急症室及進行重建手術，嘉欣立即醒過來說自己沒問題，可以如常小解。嘉欣又指產後檢查比分娩更痛苦但總算逃過一刀，出院後休養足足2個月才能正常走路，相當辛苦。

鍾嘉欣首次公開生完大女Kelly的母女合照。（影片截圖）