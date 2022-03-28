他來自江湖 | 「老姑婆」陳嘉賢息影29年　轉做保險經歷細女患癌

前無綫（TVB）藝人陳嘉賢1982年畢業於第11期無綫藝員訓練班，同屆有巨星梁朝偉和周星馳，還有歐陽震華、吳鎮宇、張兆輝、關禮傑等人。陳嘉賢最經典角色可數是在電視劇《他來自江湖》飾演銀行經理「老姑婆」玉華。從事演藝行業11年後，她宣布息影退出幕前，近日她以傳道人身份接受網上訪問，分享轉跑道的心路歷程。



陳嘉賢在《他來自江湖》飾演銀行經理「老姑婆」玉華。（影片截圖）

陳嘉賢受訪憶述當年在《他來自江湖》是刻意扮老，她說：「當時我未夠老，係刻意扮老，因為我要飾演老姑婆，咁我就留意喬媽（喬宏太太小金子），跟佢戴副眼鏡，感覺老好多！演員好多時要自己諗橋，令角色生動。」

陳嘉賢精神不錯。（影片截圖）

談及同屆巨星同學，她自言星途尚算幸運，說道：「我印象中比周星馳、梁朝偉年紀大少少，喺我眼中佢哋成日好似唔定性咁，好鍾意玩。周星馳單眼皮嘛！當佢一貼咗雙面膠紙就叫人睇佢對眼，成日問人佢有冇靚仔到，真係好搞笑、無厘頭。後來睇佢作品當然覺得佢好有才華，但當年只會覺得梁朝偉會成功，冇諗過周星馳得。年青人成功唔係得一條路，要把握到機會，唔需要去學人。」

達哥在《他來自江湖》中與周星馳飾演父子。（截圖）

陳嘉賢演過不少電視劇，大多演二、三線配角。談及息影原因，她透露當藝人要長期等通告，連朋友婚禮做姊妹都要臨時甩底；又自認當年貌美如花、身壯力健卻要無止境等待，對工作欠缺安全感。

陳嘉賢在藝訓班畢業後星途尚算順利，後因缺乏安全感而息影，轉戰保險業。（影片截圖）

談及私人生活，陳嘉賢於1989年與男友結婚，1993年息影轉戰保險業。隨後她誕下一子一女，湊成好字，惟細女一歲時不幸患上血癌，幸得信仰支持而渡過難關，女兒經歷兩年化療後終於康復。女兒病好後，陳嘉賢開始了醫院義工的探訪工作，又組織癌症病童合唱團等活動，以及完成神學課程等，生活非常充實。

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