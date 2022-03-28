大S再婚｜發聲明認與具俊曄已在台灣註冊　S媽怒極刪社交網

恭喜恭喜﹗大S徐熙媛與韓團「酷龍」成員具俊曄，3月28日終在台灣註冊結婚。自3月初宣佈婚訊，日具俊曄飛到台灣，完成隔離後入住大S信義區的豪宅繼續家居隔離7天。27日隔離完成，加上S媽28日凌晨氣極留言，大批傳媒在距大S家僅5分鐘的信義戶政事務所守候，想追訪二人辦理結婚登記情況，不過卻撲了空。

具俊曄順利完成隔離後，傳出3月28日會跟大S去註冊結婚。（網上圖片）

大S再婚｜傳今日與具俊曄註冊 S媽未消氣：我會離開煩人的地方

徐熙媛媽媽黃春梅先後誕下3個女兒。（黃春梅 facebook）

S媽社交網在28日下午無法搜尋疑已刪去專頁，回看最後留言「我將會離開煩人的地方。」似乎是言出必行。直至28日下午大S經紀人終發聲明，承認2人已在台灣完成註冊，聲明全文如下：

熙媛跟具俊曄先生兩人在台灣的結婚登記手續已於今日完成，結婚日期就是以韓國2月8日的登記日期為準。

這兩天氣候不佳，天氣寒冷，各位媒體攝影大哥們都辛苦了。夫妻倆這兩天沒有出門的計劃，也請媒體們安心回去休息，喝點薑茶注意保暖。

大家都辛苦了！

所有對新人們的祝福，新人都收到了，非常感謝！



大S徐熙媛媽媽黃春梅3月28日凌晨發文後，同日下午疑刪除專頁。（黃春梅 facebook）

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