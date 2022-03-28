Tyson Yoshi不忿女友被批醜霸氣覆︰保護身邊人都做唔到點做男人

人氣獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥）跟女友Christy的戀情一向是公開的，而他們亦常常放閃，但近來Christy慘遭網民攻擊不過，有人出Post指Christy外表一般，更稱她是「靚版馬蹄露」，而Christy亦有回應「多謝」，EQ勁高，態度大方。Tyson Yoshi為此顯得勞氣，亦為女友抱不平，日前在社交平台開直播為Christy護航，直言︰「佢哋論點係討論區可以討論好多嘢，但保護身邊人都做唔到，點做男人！」



Tyson Yoshi與Christy一直都好甜蜜。（IG@c.705）

Tyson Yoshi星期日於IG開直播爆粗回應事件，他直言身為男朋友應站出來保護女友，又指幸好女友夠堅強，並希望網民不要再發放負能量。Tyson Yoshi在直播表示：「好樣衰？咁點啊，我鍾意啊！出名就要被人『鬧』？人紅是非多另一面係好，我都明，但呢件事上，我係作為站在男朋友的立場！你試吓行行吓街、拖拖吓手，突然有個蒙面人話你好樣衰、之後有一大班唔知喺邊條巷走出來嘅人，叫你企喺度，辯論你個樣好唔好睇……睬你都傻啦，現實生活可以直接走！佢哋論點係討論區可以討論好多嘢，但保護身邊人都做唔到，點做男人！我只係好奇，如果心態唔夠強、企得唔夠硬，走咗點算，有冇人諗過？唔係匿喺網絡背後就唔使負責任，韓國已經發生過好多事例，好彩係嗰個人心態好、冇出大問題。呢個已經唔係我女朋友一個人嘅事，大家設身處地諗吓！」

Tyson Yoshi開直播為女友護航。（網上圖片）

Tyson Yoshi的說話其實有道理，獲不少網民留言力撐他跟Christy，望大家不要再對他們作出攻擊。隨後，他亦「Man爆」地於Instagram分享舊作，以歌詞「在你的世界下了一場大雨，再模糊的視線也必須撐下去」、以及「有禍等我背」力撐女友。其實Christy在IG上小有名氣，有5.4萬位追蹤者，她除了經常分享日常生活，亦會接廣告做KOL。Christy在IG限時動態貼了數張舊照，指自己於16、17歲時首次被攻擊外表，對她造成極大的負面影響，但事隔10年，心態上成展，Christy表示現已不再討厭自己的外表，化妝並非再為掩飾，而是享受變靚的成功感。