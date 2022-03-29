講你都唔信｜薛家燕自爆險失身經過　猶有餘悸：佢帶着手槍衝上房

曾志偉重出江湖，帶領錢嘉樂、馮盈盈（FYY）及鄭衍峰為第二輪比賽擔任主持，今集主題是「第一次」，當中最驚爆的，必定是薛家燕的第一次險失身經歷，家燕姐說時猶有餘悸，更講到面紅耳赤！

家燕姐 1973 年左右喺菲律賓登台，當時大受歡迎，好多人撐佢場。

家燕姐透露 1973 年左右在菲律賓登台，當時萬人空巷，家燕姐更拿出當年照片作證。原本打算做 2 場騷的家燕姐，做完第一天後坐車返回酒店途中，發現一名 20 多歲年輕男子隨街小便，但該名男子認出家燕姐後表現雀躍，家燕姐一行人則嚇得急急腳返回酒店。家燕姐回到酒店後，該名男子多次打電話上家燕姐酒店房要求見面，酒店職員更指該名男子正帶着手槍衝上房，並提醒家燕姐鎖好房門。該名男子見多次拍門未有回應，更找上住在隔壁、與家燕姐同行的男歌手，男歌手見該名男子似喝醉了並拿着手槍，即醒目地指不知道家燕姐在哪，但該名男子還是挾持了男歌手並威迫他喝酒，更每喝一支便開一次槍，非常誇張。

家燕姐講番呢次恐怖經歷仲係好激動。

當時嚇到爆喊的家燕姐即打電話催職員報警，但原來該名男子為當地有勢力人士，警察到場後不久即快閃離場，留下該名男子繼續搞事。最後事件驚動該名男子的爸爸到場調停方算了事；男子爸爸向家燕姐一行人道歉及賠償一切損失；嚇破膽的家燕姐還沒完成第二場騷，便趕搭第二朝的飛機返港。家燕姐憶述起這件陳年舊事時仍十分激動，更差點喊出來：「我第一次差啲失身，就係咁喇...真係好得人驚架...」

家燕姐憶述起這件陳年舊事時仍十分激動，更差點喊出來：「我第一次差啲失身，就係咁喇...真係好得人驚架...」

眾人見狀即時安慰她，並着她不要哭。見慣大場面的肥媽亦表示曾遇過類似經歷，她透露有次與任達華一同到印尼登台，她指由於華哥唱歌時喜歡送花給靚女，結果搞出大頭佛得罪當地有勢力人士，該名有勢力人士更拿着槍迫華哥喝酒，見勢色唔對的肥媽竟勇猛地衝出來頂酒：「我就拎住杯酒飲咗一啖，嗰個人見到之後話要同我飲，我話得！唱完隻歌出嚟再同你醉不散，之後唱完就走啦。」