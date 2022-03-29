Renee李蔓瑩雨天留家曬小背心自High相　網民：件衫着得好立體

現時31歲的李蔓瑩（Renee）憑着甜美外表和姣好身形深得網民歡心，不時會在社交平台上分享自己的性感造型大派福利，不過最近香港疫情嚴峻令不少市民都選擇居家抗疫，但是足不出戶的生活真的很痛苦，再加上近日回南天，天色陰暗，心情難免會低落，而Renee就選擇影相解悶。
Renee昨日（28日）在Instagram上載兩張靚相並表示：「落雨天，係屋企同朋友自high下」，身穿小背心的她露出甜美的笑容，令網民大讚青春有甜美，有網民的重點放在Renee的衣服上，見膊頭有兩個開口，指：「件衫要有3個頭先可以着」，而其他網友認為Renee衣服的尺碼買細了，表示：「件衫着得好立體」。
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