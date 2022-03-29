TVB獲神秘基金入股　主席許濤認有基金聯絡管理層但否認定期見面

近日有本地傳媒報道，大正資本透過數個小型基金，收集TVB股份至接近5%水平，涉資近2億元，平均每股入貨價為6至7元。據知，有投放資金進基金的投資者逾數十個，當中包括上市公司、專業人士如會計師及律師等。而籌集資金並促成上述人士參與基金的發起人，據了解是大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁。港產基金「大正資本」（Chartwell Capital）自去年初起密密購入TVB股份，持股已逼近5%水平。該基金創辦人兼投資總監陳惠仁早前接受《香港01》專訪時形容，TVB是一個「跌傷咗嘅品牌」，但認為公司有願景，是一項有價值的投資，「好股票可以長揸。」



日前有報道指有神秘基金入股TVB。（資料圖片）

消息一出，市場普遍感意外。陳惠仁受訪時承認，旗下基金去年初開始購入TVB股份，現時持股接近5％，是電視廣播第五大股東，惟有關投資者身份，他則不願透露太多。外界暫知道還包括永隆銀行創辦人家族伍氏家族的第三代伍尚修。至於陳惠仁，他畢業於美國紐約大學金融會計學系，是一名「香港仔」，他父親是有「新界教父」之稱、前鄉議局主席陳日新。「讀番書」大，陳惠仁卻滿有本土情懷，自言作為一名本地基金經理，希望扎根於香港的企業做好企業管治，並繼續履行發展香港作為國際金融中心的承諾，今次投資電視廣播，正正可以做到「撐香港、撐本土企業」。

陳惠仁受訪時承認，旗下基金去年初開始購入TVB股份，現時持股接近5％。（龔嘉盛攝）

TVB高層於去年起大換班，包括加入曾志偉（中）及王祖藍（右）。（資料圖片）

電視廣播有限公司董事局主席許濤回覆傳媒時表示︰「有關大正資本，我們很歡迎所有投資者對我們公司股票有興趣，是看好公司業績才會對我們有興趣，想增持我們的股票。對於個別投資者的行為，我們一向的Policy也不會作很具體的評論，因為我們也不會百分百清楚，但大正資本確實有聯絡過我們很多不同的管理層，甚至其他投資者。我們理解，他們是對公司的前景有信心，覺得我們現時做的舉動，無論是繼續投入內容、做電商的生意、在國內發展業務、做我們的myTV SUPER串流平台，他們也應該是看好的，我們很歡迎他們繼續持有我們的股票，而我們作為管理層，作為董事局，也是服務於我們的觀眾、客戶和股東，股東有疑問，我們會盡量解答，至於有沒有特別溝通和默契就沒有了。」

許濤（左）否認報道指基金背後的投資者，定期與TVB管理層包括曾志偉、王祖藍會面及聯絡。（資料圖片）

另外，報道指基金背後的投資者，定期與TVB管理層包括曾志偉、王祖藍等會面及聯絡，提供有建設性的意見。但主席許濤就否認此事，他表示︰「但報導所指出定期與曾先生及王先生見面匯報 ，並非事實，本台企業傳訊科否定定期見面的報導：『對於個別投資者的舉措，本台不作評論，由於公司股票在市場自由買賣，作為負責任的上市公司，電視廣播有限公司的董事局及管理層一直堅守業務營運暢順，遵守法規，並為股東謀求長遠及最佳的回報。』」

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