講你都唔信｜鄭衍峰把握機會跟曾志偉偷師　與馮盈盈同場唔尷尬

由曾志偉主持的綜藝節目《講你都唔信》 ，近日請到馮盈盈與前緋聞男友鄭衍峰（Leonard）到節目做嘉賓。在節目中，二人被一眾主持拿緋聞開玩笑，因此他們不停強調只是緋聞而已。

Leonard同盈盈之前曾傳出緋聞。

Leonard接受《香港01》訪問時候表示與盈盈的關係一直都是同事和朋友，從來沒有受緋聞的事尷尬過，笑言很驚喜這次志偉哥主動找他們，同時知道這是難得的一次機會：「今次同志偉哥合作真係需要我地之前合作過build up既默契。其實《講你都唔信》呢個節目，志偉哥同我地講既原意，除左等觀眾了解藝人背後故事之外，仲想同我地新一輩MC交流，我地都可以跟佢學野。原來獎門人以前每集拍之前都會開大會，一齊度橋，諗Gag。 我同盈盈都知道今次機會難得。」

成日都見到Leonard接MC工作。

而近兩年，Leonard主持了TVB大大小小的司儀Show，公司亦不斷給予機會，有《港產旅行團》、《識貨》、《麻雀鬥室3決1》和《識貨2》，而在TVB的大型LIVE SHOW中也擔任了司儀的工作，包括《北京冬季奧運會》和《歡樂滿東華》，這個成績絕對是良好。Leonard亦抱著一個目標，希望能夠做台慶和香港小姐的司儀，他說：「可能我心態係咩都嘗試，咩機會都把握。多謝監製們比機會自己。都開心依家都係向住自己目標而行。都想繼續有更多綜藝節目MC發展同工作。」

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