專訪︱Baby師妹潘藝桐原來係CEO　自認「虛報」身高：夜晚會矮啲

雖然楊怡、李彩華和羅仲謙主演的《家族榮耀》在無綫（TVB）翡翠台播畢已經一段時間，但劇集仍然有不少演員值得一提，例如飾演熊黛林細女的潘藝桐（Pearl）原來大有來頭，現年26歲的她不但是名校畢業兼身兼公司CEO，更是紅到發紫的Angelababy（楊穎）同門師妹。Pearl日前接受《香港01》專訪時，便大談過往經歷，以及入行一年多的感受。

潘藝桐日前接受《香港01》專訪。（梁碧玲攝）

「其實我係唔讀得書，大家誤會係因為我間學校Queen Mary（倫敦瑪麗女王大學，Queen Mary University of London）有科係神科，係讀醫，好似係世界頭十名以內，而我係讀Business Management（商業管理），所以係比較易考入。」本身在德望學校讀書的她，自言出身自小康之家，提起13歲遠赴英倫求學，她坦言起行前以為世界只有讀書一件事：「之前我星期一至日都係補緊習，因為我讀書唔係特別叻，去到英國先發現，原來有好多唔關讀書嘅嘢我可以做，例如課外活動，去學煮嘢食，我可以去學舞台劇，我可以去到騎馬，我去到英國，我爹哋媽咪以為我咁細個會傷心啦，日日喊住打番屋企，結果我係開心到唔記得打畀佢哋。」

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讀寄宿學校的Pearl接觸過戲劇後便找到了人生志向，但為何不是順理成章讀演戲？她坦言一切與安全感有關：「我係金牛座性格，成日諗做呢行會唔會好Insecure（不安全），會唔會冇收入，先喺大學決定讀Business Management，學識做生意，等自己財政穩定，咁我就可以追尋我嘅夢想。」所以她早在大學三年級時，已經與朋友開設活動策劃公司「Le Lumière Events」，現時不但在香港有基地，在上海和巴黎都有辦公室，讓她可以投身演藝事業無後顧之憂。

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想入行和入到行從來都是兩回事，雖然Pearl堅持追夢，並在大學畢業後再赴上海戲劇學院進修戲劇，及後亦到深圳擔任戲劇老師，但還是與正式踏入娛樂圈有一段距離：「係到我返英國探哥哥時，就上咗YouTube節目《倫敦街頭邱比特》，同一時間騰訊又搵我拍《心動的信號》，然後經理人Kim（周優根）就經共同朋友問我可唔可以見個面，我發現呢度資源好好，同事又Nice，公司運作又透明，所以就簽約正式入行。」

潘藝桐笑談「虛報」身高經過。（梁碧玲攝）

談到Pearl在《倫敦街頭邱比特》中自稱身高170cm，她笑住話沒有想過會有人信以為真：「其實我係笑住咁講自己170cm，我應該作大啲，我以為170cm已經冇人信，點知真係有人信，原來我個樣都生得幾高！（真實身高係幾多？）朝早同夜晚有分別，大概係157.534789567cm咁啦，呢個係朝早，夜晚就矮番啲啲，哈哈！（覺唔覺工作機會受身高限制？）都有少少，例如Cast警察角色咁，冇理由塞好多增高鞋墊嘛！不過，大體上我又唔覺得限制好多，反而我覺得細粒係我嘅個人特色，呢一行細粒嘅人唔係真係咁多。」提到目標，她坦言自己仍然是新人所以還要努力建立形象：「我想拍多啲可以展示自己性格嘅綜藝節目，或者接觸更多唔同角色，殺人犯我都想做！」