洪永城囡囡百日大萌爆樣子激似佢餅印一樣　梁諾妍：洪永城扮女仔

洪永城 (Tony) 與老婆梁諾妍 (Inez) 於去年7月11日奉子成婚，雙喜臨門，他們的愛情結晶品Amber (洪寶寶) 於上月 (23/12) 出世，兩人正式榮升做爹地媽咪。日前這對新手爸媽為囡囡Amber慶祝了出世100日，並分別於他們的IG post了囡囡百日大的得意可愛照片同大家分享。

洪永城梁諾妍於去年7月結婚。(葉志明攝)

爸爸Tony留言表示：「Happy amber 100 days 🎉🎉🎉祝你健健康康，好努力咁成長，爸爸希望好快可以帶你出去行街街，陪你喺草地上面玩跑跑，之後再帶你出去旅遊遊，帶你隻大眼睛一齊睇世界 🌏期待下一個100日1000日。」而媽媽Inez就留言表示：「有個B仔100日啦🥳 今日簡簡單單地過💛 媽媽祝你日日都咁開心 恰爸爸唔好恰媽媽 同Molly 家姐一齊開心健康地成長 媽媽愛你💕 #happy100days #洪永城扮女仔」

網民都紛紛為B女送上百日祝福，且焦點都落在B女的樣子上，因為真的是太似她爹地洪永城喇！相似度可說是99.99%，簡直是餅印一樣，可見Tony的基因之強大。兩人的好友蕭正楠亦留言笑指：「啊⋯⋯洪永城呀😆😆😆😆」。

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