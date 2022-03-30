愛回家｜倪嘉雯做女記者再受注目　被問份糧夠唔夠開飯大方回應

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》昨晚一集（29日）講到尚善（滕麗名飾）意外發現記者Carmen（倪嘉雯飾）遭賊人迷魂，並搜索她的手袋。尚善高聲呼救，賊人向尚善的腹部刺了一刀後離去。尚善漸漸失去意識，醒來後查看Carmen的狀況，見她仍然昏迷不醒。尚善此時求救無援，及後四處查看，察覺自己竟置身一個只有她與Carmen的世界……

Carmen戲份好重呀！（影片截圖）

真係好靚女呀！（影片截圖）

對於倪嘉雯在劇集的演出，不少網民都大讚：「勁Pure勁Ture！」、「很正，白滑版Ca姐」和「有D似吉高由里子」等等。其實現年26歲的倪嘉雯除了主持兒童節目《Hands Up》外，近年她更憑劇集《換命真相》扮演「少女劉佩玥」彈起，演出機會更越來多越多。倪嘉雯接受《香港01》訪問時就多謝大家的支持：「冇諗過呢集出街會引到咁多人討論，不過我噚晚睇嘅時候都覺得自己仲有進步空間同改善，繼續努力喇！（同滕麗名咁多對手戲學唔學到嘢？）我收到劇本見到有咁多對手戲都有啲壓力，未試過同前輩咁多對手戲有啲壓力，不過阿滕都好肯教，好多嘢都會提醒我，學到好嘢，多謝佢呢一集帶領住我。」

後生冇得輸！（IG/@carcarmenngai）

對於被指與日本女演員吉高由里子撞樣，倪嘉雯回應：「都真係有人講話我似佢，我覺得係讚美，好開心可以似佢，都有人講話我似龔嘉欣同陳自瑤等等，都好多謝大家覺得我似佢哋，我係好開心。」被問到喜歡做主持還是演員，倪嘉雯笑稱：「兩樣係好唔同嘅嘢，例如我入咗去《Hands Up》一年，都袋有好多嘢，講嘢同轉數方面都學到好多嘢！演唔同嘅角色都係好有趣同挑戰性，兩樣嘢我都好鍾意做。」

吉高由里子曾參演人氣日劇《Love Shuffle》。

Carmen都好受小朋友歡迎！（IG/@carcarmenngai）

有網民好奇留言：「TVB咁低人工，點解都咁多女仔去做，份糧都唔知夠唔夠開飯？」，倪嘉雯亦大方回應：「首先好謝屋企人，因為佢哋冇反對我入行同埋都支持我做自己鍾意做嘅事，我覺得搵到自己鍾意做嘅事好難得，嗰件事做埋自己職業就更加難得，我好慶幸自己搵到，同埋自己都仲算後生，青春就係本錢，趁自己仲有青春追吓夢。」

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