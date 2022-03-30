拍《思家大戰》都有得WFH？　李思捷透過大mon現身錄影惹網民話柄

李思捷主持兼擔任監製的TVB節目《思家大戰》自去年8月開始首播，播出接近八個月終於來到尾聲，但在日前播出的尾三集錄影中，身為主持人的李思捷卻未有現身，而是透過大mon與觀眾見面，令不少觀眾懷疑李思捷有可能已經確診，並質疑為何節目不停止錄影。



李思捷主持兼擔任監製的TVB節目《思家大戰》已經播到尾聲。（網上圖片）

李思捷接受TVB的視像訪問時對此直接回應，解釋自己是為了保護自己和家人：「因為喺呢個疫情裏面，為咗保護自己，亦為咗保護自己屋企人，就想安全啲。我覺得冇理由暫停，節目幾好睇觀眾又接受，咁繼續開就要玩安全版，呢個幾得意，好似AI智能公仔走嚟走去，又可以望住你傾偈同溝通，仲靚仔過真人，最梗要係安全。」他亦拍心口表示自己會盡快以真人形式再於節目出現。

李思捷在最新一集中未有現身，而是透過大mon與觀眾見面。（TVB影片截圖）

對於有部分觀眾表示望住電視的另一個mon覺得很不實在，李思捷亦說聲不好意思：「不過真心要同家庭觀眾講，若果喺畫面上、感覺上未太適應嘅話，同大家講聲對唔住，Sorry。Say Sorry外仲要講聲多謝，多謝工作人員同現場嚟玩嘅嘉賓。」

他笑言非常感謝在錄影時幫手「推」他出來的一蚊Joe（游莨維）：「我對佢要求好高，大約一個禮拜前拍咗一條片，教佢幾時行、幾時推，佢記晒入腦之後，所以綵排好順利。」

李思捷接受訪問時表示自己不現身是為了保護自己與家人，不過網民則認為停止錄影最實際。（TVB影片截圖）

雖然李思捷稱自己不現身是為了保護自己，但不少網民都表示不願意相信，又表示其他節目的主持人和嘉賓一樣如常錄影，因此認定他一定確診了：「還不如停錄一下」、「咁都得」、「建議所有主持人都咁搞」、「工作人員都可以保護自己嗎？」。不過亦有人欣賞李思捷對家人很貼心，覺得其他節目都可以考慮參考這種新的錄影方式。