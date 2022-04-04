疫境中的餐桌︱開電視集結大量靚女主持　林泳淘原來唔比名廚弱？

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球各地超過兩年，雖然本地第五波疫情高峰期已過，但大多數市民仍然未敢掉以輕心，繼續留守屋企共同對抗「疫」境，只是長期在家，不但缺乏機會去戶外做運動，還要每日諗「今晚煮乜餸」，認真苦惱。其實又不用太過擔心，香港開電視於今晚（4/4）起，逢星期一至五晚八時半至九時，於77台香港開電視播映一連45集的全新煮食節目《疫境中的餐桌》，讓一眾美女主持及藝人嘉賓，夥拍城中名廚、烹飪界高手向廚藝愛好者、家庭煮婦／夫示範如何「快靚正」地炮製出好味又簡單的家常菜，而香港開電視亦會與本地超過100家餐飲集團、小店食肆、凍肉食品公司和日本直送新鮮海產食品公司等合作推出「開電視套餐」，等觀眾可以食得抵啲又精明啲。

《疫境中的餐桌》有兩大城中一線名廚──張錦祥（Ricky）和余健志（Jacky）坐鎮。（節目畫面）

《疫境中的餐桌》雲集城中一眾名廚，當中包括經常在電視節目中出現的「The Food Story」行政總廚兼「祥仔辣辣」主理人張錦祥（Ricky）、「囍宴」私房菜創辦人兼「唐宮小聚」研發顧問余健志（Jacky），亦有不少烹飪界名人助陣，包括名模兼法國藍帶優等生蔣怡、YouTube頻道超過一百萬人訂閱的「點Cook Guide」馬田等，陣容極級鼎盛。當然，節目主持陣容亦賞心悅目、充滿高質美女，以下介紹《疫境中的餐桌》七大美女主持：

梁凱寧

曾任電視台新聞主播及記者的梁凱寧（Maggie）除了形象專業和出名人靚聲甜，幕前演出經驗亦非常豐富，除曾主持香港開電視節目《開嚟見我》、香港電台節目《醫生與你》，更一人身兼多個角色：中大言語治療全職學生、醫管局實習學生、浸大新聞系兼職講師……認真犀利。

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黃婉曼

黃婉曼 （Icy）一向活潑跳脫，一句「我哋而家跳出香港」更是深入民心，除了曾擔任天氣主播，亦曾任雜誌編輯，更主持過多個電視節目，「百足咁多爪」。當然，多年前赴日修讀法國藍帶麵包課程的Icy是圈中數一數二的廚藝高手，雖然她開設的烘焙餐廳暨咖啡店不敵疫情結業，但仍然有好多粉絲期待她可以重開餐廳。

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林希靈

林希靈（Agnes）於去年年尾回復自由身後，旋即亮相香港開電視成為一時熱話，而她亦與男友陳安立投資逾十萬建立網上節慶美食品牌「口張開」。

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黃愷怡

黃愷怡（Jasmin）同樣於去年年尾回復自由身後，同日與離巢的老友林希靈經營YouTube頻道，之後又與對方「孖公仔」齊齊到香港開電視主持節目。

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林泳淘

林泳淘（Wingto）除了幕前表現深受觀眾及網民歡迎，原來還是一名廚藝高手，她自小已經喜歡烹飪，而多年前開始茹素的她亦漸漸變成一名烹煮素菜的高手，素魚腐咖哩、墨西哥飯卷和蔬菜燴飯等菜式絕對難不到她！

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鄺芷凡

鄺芷凡（Omi）作為香港開電視力捧小花，無論是潮流資訊節目《五星級絲打》、兒童節目《細路開電視》，還是烹飪節目《30分鐘大放餸》都見其身影，有「翻版楊采妮」之稱的她青春可人，相信亦能夠吸引不少粉絲收看節目。

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黃靜藍

出名靚女的黃靜藍（Nam）除被稱為「嫩版林志玲」，亦是藝人李日朗的女友，曾因主持有線節目《靚女掃貨團》而儲落不少粉絲。

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除了上述七位美女主持，《疫境中的餐桌》亦有不少重量級嘉賓亮相，例如鄭融、七仙羽、On仔陳健安、林耀聲、岑珈其、張沛樂（沙律）、Van陳維諾、梁茵、Yanny陳穎欣、Luna李月兒、梁式昕及林千渟等，陣容鼎盛。

另外，77台香港開電視及76台香港國際財經台已正式啟用首階段大氣電波廣播，覆蓋主要住宅區、商業區及商場，住戶及商戶現只需於電視重新搜台，便可以在家抗疫的同時都有更多節目選擇！除了透過大氣電波跟著《疫境中的餐桌》學煮餸，更可觀賞77台香港開電視及76台香港國際財經台其他多元化又精彩的節目，共渡疫境！

如想了解及查詢有關香港開電視及香港國際財經台大氣電波廣播事宜，可以到https://bit.ly/3qU0LxN了解更多；亦可瀏覽香港開電視官方網頁www.hkopentv.com，無間斷欣賞及重溫精彩節目內容。