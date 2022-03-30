逐流時代｜首集靠麥明詩三點式撐起 亞視首套網劇至少有電影感

亞視自從停牌後轉戰網上開設流動OTT平台亞洲心動娛樂（AMM），積極推出自家節目和劇集作品，早前副總裁林文龍邀請到前TVB金牌監製戚其義加盟，並找來麥明詩、黃德斌及麥子樂等人擔任網劇《逐流時代》的主演，與TVB的《金宵大廈2》和ViuTV的《反起跑線聯盟》對撼。該劇昨日（29日）正式播出第一集，雖然一集只得短短25分鐘，但已明顯高下立見，亞視要追上TVB和ViuTV似乎還有一大段距離。



《逐流時代》日前已正式首播。（Instagram：@louisa_mak）

該劇主要講述階級固化的社會問題以及年輕人為求躋身上流的故事，礙於每集只有25分鐘因此節奏未算明快，第一集只簡單介紹了Emma（麥明詩 飾）、Benson（麥子樂 飾）和Alfred（黃又南 飾）等幾個重要角色，暫時未能夠深入知道更多人物的背景故事或重大的劇情發展，最有看頭的暫時就是受到外界關注的麥明詩三點式泳衣戲碼。

第一集只簡單期待幾個主要人物角色，節奏未算明快。（《逐流時代》影片截圖）

暫時未能夠深入知道更多人物的背景故事或重大的劇情發展。（《逐流時代》影片截圖）

最有看頭的暫時是受到外界關注的麥明詩三點式泳衣戲碼。（《逐流時代》影片截圖）

亞視網劇有電影感

該劇的畫風與TVB或ViuTV的劇集有明顯的對比，無論是在鏡頭上的運用、暗淡的畫面色彩還是配樂都帶有不少舊時香港電影的影子，用電影手法拍成劇集亦令有耳目一新的感覺，可惜劇中的跳樓場面卻充滿CG感相當不自然，扣了不少分數。

該劇其實頗有舊時香港電影的感覺。（《逐流時代》影片截圖）

鏡頭運用都很有電影的風格。（《逐流時代》影片截圖）

可惜劇中的跳樓場面卻充滿CG感相當不自然。（《逐流時代》影片截圖）

實在太假了！（《逐流時代》影片截圖）

一部劇集能否成功捉住觀眾的心，第一集的開頭就來得尤其重要，但該劇竟然交由新人黎紀君打頭陣，再加上劇集的頭五分鐘竟然一句對白也沒有，令其稚嫩的演技更為突兀，即使拍住較有經驗的林耀聲一同對戲，依然令不少觀眾大呼看到很尷尬。

該劇一開頭的五分鐘都沒有對白，有觀眾留言覺得黎紀君撐不住場面。（《逐流時代》影片截圖）

App體驗太差影響追看性

然而，相比起劇情本身，《逐流時代》的最大致命傷卻竟然落在OTT平台身上！由於只能透過AMM心娛app才能收看此劇，有不少觀眾都留言反映該個app發展未算完善，嚴重影響收看。記者亦有透過app（ipad版本）親身觀看，未知是否個別版本出現問題，同樣無法用全螢幕觀看，亦不能調較影片的清晰度，而且如果快轉或倒後的話字幕就會離奇消失，令劇集的整個觀看感大大下降，對觀眾來說都頗為不方便。《逐流時代》接下來還有27集，假如AMM現時還不嘗試去改善以上的問題，觀眾能否繼續收看下去則充滿變數了。

有不少留言表示無法在app全螢幕收看該劇。（AMM心娛app）

打橫亦無法全螢幕觀看。（AMM心娛app）

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