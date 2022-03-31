42歲徐子珊宣布息影後極低調　激罕露面為慈善活動出力

現年42歲的徐子珊在2019年年底宣布退出娛樂圈，放棄15年的演藝事業，並透露會到歐洲升學。不過疑因受疫情影響，子珊被迫繼續留港，期間她一直保持低調，甚少公開露面，近日有網民上載了一段短片，片中子珊表示將會出席一個慈善活動，呼籲大家多多支持！



近日有網民上載了一段短片，片中徐子珊表示將會出席一個慈善活動，呼籲大家多多支持！（影片截圖）

籌款晚宴將會在4月1日於馬來西亞舉行。（官網圖片）

子珊在片中透露自己將會出席一個籌款晚宴，希望籌到100萬令吉（約186萬港元）去幫助經濟能力有限及健康有問題的朋友，最後再呼籲大家支持晚宴及拍賣會。據知籌款晚宴將會在4月1日於馬來西亞舉行，一班粉絲得知子珊的動態都特別激動，紛紛留言表示支持！其實自從子珊宣布息影後，她將Facebook及IG帳號都注銷，最後一次更新微博亦已經是2019年6月，亦未有再出席公開活動。由於子珊完全消失於幕前，粉絲難再知她的近況。雖然子珊已決心退出幕前，但可見她仍然保養得宜，完全沒有走樣，狀態Fit爆！

子珊息影前拍攝的最後一套網絡電影《財神》在去年3月於內地平台上映。（微博@徐子珊）

子珊亦有份演出由柯震東及林依晨主演的電影《打噴嚏》。（影片截圖）

在2004年參選港姐奪得冠軍後入行的子珊，主演過多部劇集，曾是備受力捧的當家花旦，2015年她修讀專業設計及彩色寶石專業課程，之後創立自家設計珠寶品牌，子珊更以半工讀的形式修讀港大心理學碩士課程，直至2019年6月完成課程。同年年底子珊宣布息影，並計劃到歐洲攻讀心理學博士課程，她還將在2010年以約1,080萬購入的貝沙灣單位放售，一心賣車賣樓後離港，最後單位在去年年初以1,760萬成功沽出。久未露面的子珊曾在去年出席關禮傑太太梁安娜的生日會，今次再度現身，難怪一班粉絲都特別興奮！

子珊曾在去年出席關禮傑太太梁安娜的生日會。（IG圖片）

子珊在2019年年底宣布息影後，未有再出席公開活動。（視覺中國）