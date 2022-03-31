曹格連日失控疑鬧婚變　老婆吳速玲終不忍剖白：以前總會委屈自己

馬來西亞歌手曹格近日是非不斷，繼3月初醉酒鬧事之後，前日（29/3）又突然於社交網發文開名鬧爆台灣綜藝大姐大藍沁湄：「可以不要帶我老婆出去人是（認識）男人嗎？」曹格連日失控的表現，不禁令外界猜測他與老婆吳速玲是否感情生變。吳速玲昨日（30/3）亦於社交網發文剖白心情。

曹格一家四口。(微博圖片)

吳速玲對於曹格的失控行為，向來態度低調不願意多談，然而今次曹格公開點名對她有提攜之情的藍心湄，她終於不忍了，在facebook發文寫道：「人生中很多事情，遇到了才知道，真的沒有所謂的～早知道，以前我總會委屈自己去接受...現在看清楚了還是要去面對，面對了～我又要怎麼修復我傷，只能告訴自己會好的...面對傷痛是個課題，尤其內心的恐懼，恐懼感會讓我覺得無助害怕，它存在我內心深處，它就我現在面臨的課題，我在想老天爺應該正摸著鬍子說，這就是給堅強人的考驗，人生沒有過不去的事，最終只是個過程...如果你跟我一樣正面臨著人生中的考驗～一起加油，期待開心自在的自己快回來。」

曹格老婆吳速玲。(吳速玲ig)

她表示：坦言以前會委屈自己承受不快事，直指：「人生中很多事情，遇到了才知道，真的沒有所謂的，早知道，以前我總會委屈自己去接受...現在看清楚了還是要去面對，面對了。我又要怎麼修復我傷，只能告訴自己會好的...面對傷痛是個課題，尤其內心的恐懼，恐懼感會讓我覺得無助害怕，它存在我內心深處，它就我現在面臨的課題，我在想老天爺應該正摸著鬍子說，這就是給堅強人的考驗，人生沒有過不去的事，最終只是個過程...如果你跟我一樣正面臨著人生中的考驗，一起加油，期待開心自在的自己快回來。」再次惹來網民揣測她疑與曹格鬧婚變。

吳速玲最新發文剖白心情。(吳速玲fb)

其實曹格與吳速玲從2016年就開始就屢傳婚變，有爆料甚至指稱兩人已離婚，曹格曾於fb澄清「我和老婆沒離婚，我和老婆很好」，吳速玲亦建議台灣媒體可以去戶政事務所查「離婚這檔事『目前』沒有」，但就坦承婚姻亮過黃燈，偶爾紅燈又回歸綠燈。她於2018年的訪問中剖白走進婚姻後這10年的心路歷程，有好幾次心累到想緊急剎車，甚至想中途下車。吳速玲又曾公開表明不滿曹格醉酒鬧事，曹格更在2013年公開發誓為了女兒戒酒，如今卻破戒，網民即估計是今次婚變疑雲的導火線。

點擊睇曹格一家的靚相：

+ 36

+ 37