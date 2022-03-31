柏安妮17歲餅印囡囡首個廣告大曬舞技　甜美清純靚樣驚艷網民

80年代女神柏安妮是英國、中國與馬來西亞混血兒，她的17歲大女兒許恩怡（Natalie）亦完美遺傳了媽媽的優良基因，長得甜美動人，且追隨了媽媽的步伐加入了娛樂圈。Natalie去年前憑內地電影《燃野少年的天空》在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎勇奪「最佳新人獎」，前途無可限量。Natalie甫出道即深得各大品牌歡迎，從其IG所見，已先後與Dior、Miu Miu、Louis Vuitton和Prada合作，拍攝宣傳照。近日她又接拍了入行後的首個廣告，為女性用品品牌拍攝電視廣告，還大展舞技。

柏安妮是80年代女神。(網上圖片)

Natalie今次並未有因為拍攝衛生巾廣告而感到尷尬，反而是開心和興奮，當經理人問她是否願意接這份工作時，她即時答允，認為這個產品是每個女孩都需要用的，不應該感到害羞。她對拍攝效果感到很滿意。在廣告中，Natalie要擺出優美的跳舞姿勢，由於她從小已學習舞蹈，對她來說並沒有太大的難度。廣告中的Natalie展現出青春無敵的一面，甜美標緻靚樣更獲網民大讚好pure好true。另外，Natalie透露現時學業與演藝事業同步發展，她希望疫情快點過去，能夠繼續拍戲追夢，下半年準備在內地和香港拍電影。

許恩怡首個廣告片段以及她的其他靚相：