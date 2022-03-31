孫藝珍不愛奢華愛低調簡約風　親民價錢婚紗打造最亮眼新娘

韓國女演員孫藝珍今日（31日）與《愛的迫降》拍檔玄彬在首爾舉行婚禮成為夫婦，並公開兩人的婚紗照，甜笑幸福模樣羨煞旁人。孫藝珍在兩張婚紗照上均換上兩款不同的婚紗，相比起奢華風格，平時為人低調平實的孫藝珍即使穿上樸實無華的設計依然光芒四射，成為最亮眼的新娘。



孫藝珍和玄彬於今日舉行婚禮。（Instagram：@smartboy）

孫藝珍穿上的第一款婚紗來自深受安祖蓮娜祖莉等不少荷里活和歐洲貴族喜愛的黎巴嫩品牌Elie Saab，該品牌的設計師曾經講過：「我喜歡女性的優雅，而不是奢侈。」因此該品牌的婚紗一直深受喜歡簡約優雅的女士歡迎。孫藝珍挑選的婚紗款式出自該品牌的2022春夏系列，簡單的背心款式突顯出她完美的鎖骨，而該件婚紗亦沒有太花巧的設計，僅繡上閃片、珍珠和白色的花朵，簡約的風格與她的為人非常相襯。至於以白馬王子look示人的玄彬則穿上白色的Tom Ford西裝，價值3853美金，接近30000港元。

玄彬和孫藝珍的婚照首公開。（VAST ENT.）

孫藝珍挑選的婚紗款式出自黎巴嫩品牌Elie Saab的2022春夏系列。（Elie Saab）

該件婚紗以簡約為主，不過後方原來有露背設計，大分得體得來亦能小露性感。（Elie Saab）

玄彬身上的白色西裝品牌為Tom Ford，價值3853美金。（網上圖片）

另一件她挑選的婚紗來自世界級婚紗品牌Vera Wang的2020春夏系列，價值9800美元（約77000港元）。輕盈的厘士白紗設計完美包實肩膀，沒有過份奢華的配飾令孫藝珍望落更大方又得體。另一張由賓客公開的婚照中，孫藝珍穿上的長袖喱士婚紗出自Valentino的2022秋季系列，同樣顯得高貴又大方。

孫藝珍身上的這件婚紗來自世界級婚紗品牌Vera Wang的2020春夏系列，價值9800美元（約77000港元）。（VAST ENT.）

輕盈的厘士白紗設計深受孫藝珍喜愛。（網上圖片）

孫藝珍亦有穿上一件長袖婚紗影婚紗相。（Instagram：@maisonvalentino）

另外，據悉孫藝珍婚禮上選擇的婚紗出自設計師Mira Zwillinger之手，A字型的設計突顯出孫藝珍的肩膀和背部線條，望落既優雅又高貴大方，深受不少明星歡迎，金荷娜亦曾經在婚禮上穿過該品牌的婚紗。雖然孫藝珍貴為韓國一線女星，相比起要用數以千百萬元辦婚禮的明星，她卻在人生中最重要的一日中以最簡單低調的姿態與玄彬結成夫妻，更受到網民的祝福和喜愛。

據悉孫藝珍婚禮上選擇的婚紗出自設計師Mira Zwillinger之手。（MIRA ZWILLINGER）

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