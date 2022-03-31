傳開電視挖角搞新《東張西望》　林溥來：加幾錢都唔走非常忠心

TVB資訊節目《東張西望》經常創下佳績，成為全香港收視之冠，平日收視達27點，星期六、日更於26至28點之間。近日有傳聞指，傳前無綫電視助理總經理（非戲劇製作）余詠珊，有意在開電視製作一個新《東張西望》，更傳她以每人底薪加5千高薪掘角現時《東張西望》的班底。



黃愷怡早前在Instagram上宣布已經辭離TVB。（IG@jasmin_why）

除了早前已過檔開電視的黃愷怡和林希靈外，其他現任幕前的《東張西望》主持又會不會考慮改「換一個工作環境」呢？

《東張西望》主持林溥來（Patrick Sir）（電視截圖）

林溥來（Patrick Sir）接受《香港01》訪問時坦言，對這個傳聞感到出奇，說：「首先而家加幾多都唔關我事，因為我係經理人合約，其次我係非常忠心！所以我哋都冇理，咪當食吓花生囉。我覺得做一個節目，唔係話搵咩人過檔就會掂，係需要好多因素。」

余詠珊為前無綫電視助理總經理（非戲劇製作）。（資料圖片）

他認為，一個節目的成功不止是幕前幕後的付出，而是TVB品牌、客戶和觀眾的信任以及其他配套組合而成的，說：「我聽到傳聞，第一件事唔係諗過檔，而係諗自己有咩貢獻到，令自己同個節目更加好。銀彈政策好多公司都鍾意用，銀彈係燒錢，但係又燒得幾耐？做節目真係要有持續性，唔係話加錢個節目就會成功。我哋《東張》除咗時事，仲有藝人出鏡同訪問，做咗咁耐仲有客戶、觀眾信任同埋最緊要TVB招牌呢，唔係話請幾個人就可以複製到，因為成功係基於結構同系統。」他更明言，人工不是他留在TVB的原因，說：「加幾多錢都唔會走，因為我非常忠心！」

《東張西望》主持之一，梁敏巧。（IG圖片）

梁敏巧接受《香港01》訪問時，也表示不會考慮過檔，坦言現時工作環境十分理想，說：「公司（TVB）咁好發展，加錢都唔走啦。我自己主要睇長遠發展，錢反而唔係最主要原因。《東張》主持除咗做《東張》，都有機會做唔同節目主持㗎，而且公司都好多資源。收視高即曝光率高，即係我哋都多啲人識，多啲人識又會多工作機會，同埋喺《東張》學到好多嘢，由我第一日開始，監製、導演、writer已經教我點樣問問題，入行咁耐又教咁耐，又唔會發脾氣。」如果開電視出極高價挖角呢？她說：「加5萬？唔會掛，到時先考慮啦。」

林希靈也曾是《東張西望》主持之一。（電視截圖）

林希靈接受《香港01》訪問時說：「我都有聽過，不過詳情就真係唔清楚。如果開電視做東張西望，一定係好事，對藝人同觀眾黎講有更多選擇，多啲人睇電視，對成個行業都好啊。都只係聽過傳聞，唔知開電視有冇搵到舊同事，東張成team人感情好好，好似一家人咁，如果佢哋真係有好Offer我都會替佢地開心期待。」

點擊下圖睇多啲林希靈同黃愷怡嘅靚相：

+ 16

點擊下圖睇Maggie嘅靚相︰