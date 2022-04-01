玄彬孫藝珍婚禮︱超豪華婚宴菜單流出　高級魚子醬做頭盤

玄彬和孫藝珍的婚禮於昨天（31日）舉行，除了見證儀式外，相信網民都非常關心這場「世紀婚禮」中會有甚麼高級婚宴菜式迎賓。從網上流出的菜單中可見，頭盤已奉上高級魚子醬外，亦用上多種韓國國產食材，可見花盡心思。



玄彬孫藝珍婚禮︱孫藝珍淺綠色唯美婚紗曝光 網民讚如仙子現身

從網上流出的玄彬和孫藝珍婚禮菜單可見，計算甜品及水果的話，昨天婚宴共以7道菜招待客人。當中不乏魚子醬、松露、韓牛、龍蝦和海膽等高級食材，比起一般婚宴豪華得多。韓國一般婚宴以自助形式進行，玄彬和孫藝珍則採用法式套餐方式，同時亦更能突顯來賓的尊貴。

玄彬和孫藝珍昨天婚禮上的菜單流出。（網上圖片）

玄彬、孫藝珍婚禮的超豪華婚宴菜單如下：

1 .Oscietra魚子醬、真空低溫烹調海鮮、海膽籽配血橙荷蘭醬汁

2. 天然發酵法包、橄欖油義大利麵包

3. 野生蘑菇五穀忌廉湯

4. 蕃茄羅勒沙冰

5. 燒「咸平」韓牛里肌肉配烤龍蝦

6. 烤香草蔬菜、松露薯蓉配牛肝菌菇醬、「九龍浦」特產喜麵

7. 蜂蜜蛋糕、覆盆子朱古力、雲呢拿豆、新鮮水果

8. 咖啡及茶

頭盤已包括名牌Oscietra中的高級魚子醬。（Oscietra）

婚宴菜單公開後引來網上一陣熱議，除了感嘆巨星的排場果然不同外，也大讚玄彬和孫藝珍的細心。由於7道菜中用上不少韓國國產食材，更刻意挑選來自浦項市九龍浦有名的特產麵也加入菜單，網民表示單一點已覺得充滿誠意。

「九龍浦」的特產麵是當地的平民食物之一。（網上圖片）

按圖重溫昨天婚禮幸福現場：

+ 4