《造星III》黃劍文憶媽媽因抑鬱而輕生　曾想過自殺後來走出陰霾

黃劍文（Kimman）曾於20年參加《全民造星III》最後得到比賽第9名，比賽後亦繼續發展他的歌手路。日前（29/03）他出席由晉峰青年商會舉辦的，有關於心理健康的活動。



黃劍文 Kimman（Facebook／＠ViuTV）

會上黃劍文就分享說：「媽媽曾因抑鬱症而輕生，自己當時大受打擊並經歷人生低谷，曾想過跟着媽媽輕生，但幸運地有宗教信仰支持，以及家人與朋友陪伴，渡過難關。當時自己透過閱讀正能量書籍，重拾夢想、信心與力量，其後更到台灣參加歌唱比賽。」他亦建議如發現有抑鬱症狀應盡早求醫，因身邊朋友的經歷，了解到藥物例如血清素等，能幫助患者控制情緒，而抑鬱症患者家人與朋友的支持亦相當重要。其後現場做調查問卷時，亦發現有輕微抑鬱，心理學黃博士指從事藝術或創作人士比較容易有抑鬱症狀，因生活日夜顛倒，晚上容易亢奮，因此建議早睡，調整生活時間與節奏。

黃劍文走出自殺陰霾。

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